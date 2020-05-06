香港：北京定性示威者为“政治病毒”

中国港澳办周三警告，“黒暴”一日不除，香港一日不宁。亲民主派担心，北京利用疫情加强控制，“秋后算账”。

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本台法广RFI周三（2020年5月6日）法文报道注意到, 中国国务院港澳事务办公室发言人当天声称，“黒暴”是香港的政治病毒，“一国两制”的大敌，一日不除，一日不宁。两周前，当地许多亲民主派领袖在这一前英国殖民地里被捕，其中三人：李卓人 (LEE Cheuk-yan) ˎ 杨森 (YEUNG Sum) 和黎智英（LAI Jimmy）昨天周二首次出庭受审。

本台法文报道注意到，中国当局的威胁声调前所未有，港澳办警告，北京中央政府绝不会坐视，面对当前这股疯狂力量。。。逼不得已时会维持秩序，保证国家安全。

香港去年持续数月之久的大规模示威，参与民众怀疑中国想要反悔其此前允许这座半自治城市居民享有一定程度自由的原则。北京则对以上指责予以否认。

北京利用疫情加强控制

防暴警察在4月26日曾驱散了一批人数大约三百，要求遵守民主价值的示威者。这也是香港为应对新冠病毒蔓延，在此前近一个月宣布禁止公开集会后，首次具有规模的示威。

这一措辞严厉声明的发布，恰逢香港民主运动参与者越来越担心，北京利用因防控Covid-19疫情而采取的限制民众措施强化对这一英国前殖民地的掌控。

亲民主派恐遭“秋后算账”

香港媒体大亨黎智英 2020年2月28日 Hong Kong: arrestation du magnat de la presse pro-démocratie Jimmy Lai au vendredi 28 février 2020 © REUTERS - TYRONE SIU 路透社

2020年5月5日周二，在香港争取民主斗争中经验丰富的三名长者出庭受审：前立法会议员李卓人 (LEE Cheuk-yan) ˎ 民主党前主席杨森 (YEUNG Sum) 和媒体大亨黎智英（LAI Jimmy）。三人都被控，参与了去年2019年8月31日未获港府批准ˎ 旨在突出北京拒绝香港实施普选五周年的示威。那次的示威在警民之间发生暴力冲突后收场。

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