虽然全球经济因新冠疫情处于停滞的状态，但是中国四月份的出口却增长了3.5％。中国出口出人意料反弹的原因是，中国的出口贸易在年初遇到困难之后，随后有了部分的追赶。然而，法国一专门研究中国经济的咨询公司DCA-China的经理让-弗朗索瓦·杜福尔（Jean-François Dufour）表示，中国4月份的出口反弹肯定是难以持续下去的。

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让-弗朗索瓦·杜福尔说：“对于中国4月份出口反弹，首先要相对地来看。因为就今年的前4个月，和去年同期相比，中国的出口仍然下降了6%。如果我们进一步细看的话，出口的国家都是中国的邻国，也就是说都是东协国家，这是中国出口唯一增长的区域。和中国其他的大客户，中国的出口数字都是在下降的。”

让-弗朗索瓦·杜福尔还说：“除此之外，还需要注意的是，中国4月份的出口反弹是肯定难以持续下去的。中国出口的所有项目都是在收缩的，除了纺织品，这不仅包括全世界都在争相订货的口罩，也包括制造口罩用的原材料。中国当局是不可能指望朝着衰退方向前进的世界经济的，因此，今天中国当局已经在全力以赴的推动国内经济，以便能够经受得住外部需求下降的冲击。”

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