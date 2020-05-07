二战胜利纪念马克龙致电普京强调法俄建立“战略对话”的重要性

今天5月8日是二战胜利75周年纪念。法国总统马克龙在二战纪念日前夕，与俄罗斯总统普京通电话，强调新冠疫情之下，法俄建立“战略对话的重要性”。马克龙并称，危机面前，安理会所有常任理事国必须充分履行其历史责任”。

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1945年5月8日纳粹德国在柏林签订投降书，而今年5月8日是二战胜利75周年纪念。马克龙原计划前往莫斯科，出席二战胜利75周年纪念仪式。但由于疫情原因纪念仪式被迫取消。

法新社援引爱丽舍宫的声明称，马克龙在与普京的电话会谈中强调法国与俄罗斯两国的“友谊”，及相互认可。而面对法俄两国都深受其害的新冠病毒疫情，马克龙也特别表达了法国对俄罗斯抗疫的支持。马克龙说，“这段共同的历史记忆将我们联系在一起；而法国与俄罗斯乃至整个欧洲都在经历的新冠病毒危机更让在欧洲及全球建立和平稳定至关重要。

马克龙并强调，面对这场史无前例的危机，建立“法俄战略对话”的重要性。马克龙说，在危机面前，安理会所有常任理事国必须充分履行其历史责任”。

马克龙并提议，联合国安理会五个常任理事国（美国，俄罗斯，中国，法国，英国）举行一次视频会议，以抗击新冠病毒疫情。但是，在国际局势特别是美中关系紧张的背景下，会议的日期尚未确定。

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