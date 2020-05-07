何谓新闻自由 美国驻华大使馆举崔大使评论定义

美国驻华使领馆周四发推，极短的一句话：“华盛顿邮报刊登了中国崔大使的专栏文章，这就是新闻自由。同样在昨晚，张贴在微博上的博明(Matt Pottinger 美国副国安顾问) 的讲话不到五分钟就消失了，这就是新闻审查。”

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美国总统特朗普，美国国务卿蓬佩奥一直以来都指责中国隐瞒武汉疫情早期信息，引发一场全球性的巨大的卫生危机。美方还表明新冠病毒的源头就在中国。要中国承担责任。崔天凯大使的这篇评论就是有感而来。

崔天凯6日发表在『华盛顿邮报』的这篇评论，为中国政府的”抗疫“辩护，指责美国”逢中必反”。有网民评：批老美批得痛快!

文章称：他们抨击中国断然封城封省是中世纪的做法，“专制”中国又在侵犯人权。他们把中方始终公开、透明、负责任地向国内外通报疫情，说成是在传播虚假信息和宣传活动。他们还动辄挞伐中国的政治体制，总想把火引向中国共产党。

文章还说，“逢中必反”的背后是肮脏的政治，反映了一小撮人通过转移民众注意力来追逐自身狭隘政治利益的企图。在他们的操作中，中国必须是错的。事实上，最需要曝光、最需要透明的恰恰是“逢中必反”背后的政治图谋。

美国国务院也出了一个“中文说得很溜”的人物，他就是美国副国安顾问博明。他在中国“五四青年节”时发表中文演讲，警告中国如果继续控制言论自由、忽视人民群众的真实呼声，可能引发执政危机。

博明在演讲中质疑，“如今中国‘五四’精神在哪里呢？”“在我看来，现在‘五四’的继承人，就是有公民意识的中国公民，其表现在于他们做出的大大小小的勇敢行为”。他说，“李文亮医生就是这样的人。 李医生并不是寻求拯救中国的公共知识分子，是个眼科医生，年轻的父亲。他先是做出了小小的勇敢行动，然后才是更大的英勇举措。”

被称为“中国通”的博明曾经是『华尔街日报』驻华记者，讲着一口流利的中文。他的演讲在华人听众中引发很大反响。

然而他的讲话在新浪微博贴出后，“不到五分钟就消失了”，比比崔天凯，那篇怒指美国“逢中必反”的雄文还在，美国驻华使馆由衷感叹：“这就是新闻自由”，至于博明在微博的遭遇，一言括之“这就是新闻审查”。

有网民模仿五毛语气调侃：崔大使在美国有批评美国的自由，我们也有在美国社交媒体骂美国的自由。

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