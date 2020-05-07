北京逼香港法官表态“用实际行动”严惩黎智英等

北京干预香港本身事务越发猖獗狂妄，国务院港澳办6日以一唱一和形式，逼迫香港所有掌握公权力的机构和人士，“必须用实际行动依法履职，以正压邪”。而新华社更不理壹传媒集团创办人黎智英等人案件已进入司法程序，公然要求法院严惩黎等人。香港警方4月18日进行全港大围捕，将15名曾经参与反政府示威争取民主的社会知名人士拘捕，并分别被控暴动或非法集会罪等，黎智英更因为涉嫌与一份亲共传媒的记者发生口角而被控刑事恐吓。

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有评论分析指出，中央衙门和宣传话筒最近插手香港事务日益高调，相信是有关干部和官员要在今年北京举行两会之时，向最高领导人习近平交出功课。

中共官方喉舌新华社无视香港司法独立，在6日发表评论文章，高调评论黎智英等人被控涉嫌参与非法集结及刑事恐吓案件，指“反中乱港的违法分子”，必须为其所作所为付出代价，又指黎等人作为“反中乱港的头目”，“祸港、乱港之行可谓罄竹难书、理应严惩”。

新华社又在文中为政府强推基本法23条立法造势，指香港回归23年来，维护国家安全的法律制度和执行机制“始终不够完善”，不少人的国家安全观念也相对薄弱，故此加强维护国家安全制度建设在香港已成为当务之急，“只有堵住香港在这方面的短板和缺口，卖国者才能丧失兴风作浪的空间”。

港澳办则再以问答形式出稿，批评“黑暴”“揽炒”是香港社会的政治病毒，是一国两制的大敌。所谓“揽炒”是指不管大局、一拍两散、同归于尽，“黑暴”是指穿上黑色衣服的年轻抗争者。

港澳办发言人称，黑暴势力横行街头，“法律之剑的惩处却迟迟未到”，并提出中央政府3个“最大”：“中央政府对维护香港特区的宪制秩序负有最大责任，对维护国家安全负有最大责任，对维护香港的根本利益和香港同胞的根本福祉怀有最大关切。”

民主党副主席尹兆坚反驳，香港局势是中央政府在修例事件中种下的恶果，港澳办说法是想“卸镬（甩锅）”予民主派。他批评港澳办的说法对法庭构成压力，破坏一国两制。

公民党党魁杨岳桥称，港澳办的评论夹杂情绪语言，无反省自己在香港过去一年管治失败、民心思变的责任。他质疑港澳办称“法律之剑的惩处却迟迟未到”，是向独立检控的律政司和独立裁决的司法机构施压，质疑“依法履职”是要依中央意愿，立法会议员按法律、程序处理立法会事务，中央就用极端言辞去批评，犹如施压。

建制派何君尧称，近年香港社会出现港独，触碰国家安全底线，中央强硬发声不是无中生有，而是本身已有的权力。他不认为港澳办说法是对司法机构施压，因法庭处理案件应快速，否则对任何人都不公平；而立法会议员不依法、不依誓言履职，本身就有法律后果。

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