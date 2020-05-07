多人被美国通缉逮捕后“千人计划”突然消失中国网络

中共为招揽海外学者回归祖国怀抱为国家报效的“千人计划”，最近无故消失于中国网络，连大陆最大的网络搜索器百度，都未能出示有关的资讯。根据台湾苹果日报报道，早于2018年9月，就曾传出中国当局下令官方媒体暂停宣传与报道“千人计划”。网上还流传一份由“千人青年项目评审工作小组”署名、并有中国国家自然科学基金委员会代表盖章的文件，当中明确要求：“文字通知中不出现千人的字眼。”

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报道指出，中国突然低调处理曾经大锣大鼓宣传的“千人计划”，相信是与美国联邦调查局（FBI）将千人学者列为调查重点有关，美国按名单逐一调查，发现千人计划恐沦为“入狱计划”。

这个计划是“中国海外高层次人才引进计划”的简称。中共于2008年12月决定实施人才引进计划，并于2009年1月，由中央人才工作协调小组制定“关于实施海外高层次人才引进计划的意见”，随后10年间，约有8000名海外专家入选、获重金礼聘，多数为中国裔的外籍学者。

但有关这个计划的资讯，最近却突然在中国网络失踪。中国最大的搜寻网站百度上，搜寻“千人”的关键字，只有非常少量的报道，若以简体字搜寻，根本查不到结果。就算在香港用传统中文字在香港的百度搜索有关资讯，却打出“抱歉，你所访问的网页不存在”，社交平台“微博”也无法搜寻此关键字。网传自4月下旬起，中国的搜寻网站就在过滤“千人”的关键字。

在中国知名的问答网站“知乎”，有人在4月30日询问“千人为何不让搜”，尽管提问者想避开关键字，但这一页面也被网管删除而变成“404”（无法找到伺服器）。

但报道指出，如使用“中国海外高层次人才引进计划”搜寻，则可查询到今年3月左右的相关资料；灵活使用一些关键字搭配查询，譬如“人才+千人”，也可以找到一些零碎的资料。

“千人计划”在中国国家重点创新计划、重点学科和重点实验室、中央企业和国有商业金融机构、以高新技术产业开发区为主的各类园区等，引进并有重点地支持一批能够突破关键技术、发展高新产业、带动新兴学科的战略科学家和领军人才回中国创新创业。

美国FBI彻查中国“千人计划”，认为这是中方窃取知识产权和重要技术的手段。原因在于近两年陆续有名列千人的中国裔、台裔科学家，在美国因为窃取机密（想把资料、技术偷带到中国），触犯间谍罪或其他罪名被捕。

美国哈佛大学化学系主任李柏（Charles Lieber）与2名中国籍人士，今年1月也被美国司法单位指控暗中协助中国窃取美国技术。这3人据称与中国在全球广征科学人才的“千人”有关。另外，已逃回中国的波士顿大学中国籍研究员叶延庆（音译 ，Yanqing Ye），她在波士顿大学学习和研究期间为中国政府工作，申请入学时还隐瞒自己解放军中尉的身份。

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