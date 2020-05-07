方方：关于 （10）- 关于二湘

方方写道：没有任何阴谋，全部人员连写带编，就只三个人。一枚是在二湘繁忙时，协助她来编辑。

广告 继续浏览后续

中国微信二湘的十一维空间今天发布方方的回应文章关于 （10）- 关于二湘。

原创 方方

今天

方方说，没有任何阴谋，全部人员连写带编，就只三个人。一枚是在二湘繁忙时，协助她来编辑。

十、关于二湘

二湘跟我一样，是个写小说的，但她比我年轻很多。我第一次知道二湘，是一个朋友介绍。朋友告诉我说，二湘很喜欢我的小说，于是我与二湘互加了微信。这是去年初夏。尽管双方有了微信，到底还是陌生人，这中间基本上没有多少对话。直到二湘的长篇小说《暗涌》出版，二湘找我要了地址，给我寄了一本她的小说。

对于朋友们的寄书，我经常会先翻阅一下。有些书我会一口气读下去，有的则翻翻就先放下了。这完全在于个人兴趣以及当时的阅读时间。二湘的书寄到时，我正在给《长江文艺》杂志写小说。因为是中篇小说，又约定春节后交稿，所以我也不紧不慢地写。拿到二湘的书后，便开始看了起来。

《暗涌》这部长篇的内容，对我来说是完全陌生的东西。我读完第一章，便给二湘留了一个言：“小说很好看呀，语感相当棒，节奏控制得很好，阅读起来很舒服。就是字印得太小了”。二湘很开心。我的小说《软埋》中有个主人公叫“青林”，有评论家问我是否是“清零”的意思。我觉得这个理解很好，于是告诉二湘。二湘《暗涌》的主人公叫“贵林”，二湘说她的主人公“贵林”的意思也是“归零”之意，与我小说的主人公名字是一个思路。

微信聊天，就是有一阵没一阵的。去年12月，我到成都，有一天接到二湘的信息，忘记她说什么了，我说我正在和阿来一起吃饭。她立即发来她的一篇文章，说她很喜欢阿来的语言，要学习阿来的诗意，于是我转达给阿来。阿来玩笑说，以后到洛杉矶去找她玩。我又转达给二湘。二湘很高兴，说她当个翻译没有问题。这就算是我们第三次在微信聊天了。

阴历年底，武汉因疫情而封城。这个消息震惊全世界。二湘由此写了文章，表达她对武汉的关心，她在文章中提到了我的小说，所以也传给我看了。她对武汉的这份心意，让我很感动。

及至初一，我应《收获》约稿，开始记录封城生活。因为我是在微博上记录，并没有用微信发朋友圈。记录几天后，我不知道二湘在哪里看到的。她来问我，她的微信是否可以转载，且说她可以注明转自我的微博。微博本来就是一个公共平台，我完全不介意别人的转发，立即就同意了。这样，二湘开始用她的微信转载我的微博记录。她发公众号时所配我的照片，都是她自己从网上搜到的。

在我用微博记录到十天左右，有一天，突然被封了。我完全不知道理由，四处投诉而不得，非常无奈。刚好那天，“今日头条”邀请我去那里继续写，我应邀在上面写了，但是我用惯了微博，不太习惯“今日头条”的模式。于是，想到曾经转发过我微博的二湘，便问她可不可以用她的微信公众号帮我转发。我留言说：“可否这样，我把我写的东西，传给你，你用你的公众号帮我发出来，我自己再转发。我没有公众号，以前有个，已经不知道怎么用了。你觉得呢？”

那天晚上，网上透露出李文亮去世的消息。大家都很悲愤。二湘也在为李文亮写文章。同时答应我说，写了这篇文章她来试试。

那天夜晚一直到三点，我都睡不着觉，觉得已经很久都没有这样的悲愤之情。于是起来又转发了一条别人写的微信。我在转发时留了言。二湘自己写完李文亮的文章后，也帮我把我这天的记录发了出去。

第二天，我试着发自己的公众号，折腾了好久，结果重复发了两次，模板做得也不好看，远远不如二湘的。于是跟二湘说，得承认自己老了，弄不好微信公众号，还是你弄得漂亮。以后就由你来帮我发好了。与此同时，我自己还在“今日头条”和“财新”两个平台上发。

在二湘帮忙转发期间，有一阵老是被封，我多次跟二湘说，不要有压力，我随时可以不写，不是什么大不了的事。我说：“我真的把这事看得很淡，能发有人看，自然就写，不让发，也无所谓，拉倒吧。自己写了存着也不是不可以。如果发篇文章，这么麻烦，让大家都承受压力，我觉得也不必要。”

二湘说：“我觉得这种心态好，没有必要绑架自己。”因我自己一向比较懒散，没什么特别的执着之心，经常表示懒得写了。如果不是那些攻击我的极左们太过嚣张和卑劣，或许我中途就不写了。正是因为他们不停顿的攻击，手法低级，而且还让我感觉这种攻击十分莫名其妙，反而我多出一股劲，偏要写下去。

这就是我与二湘合作的过程。对二湘的其他情况，我几乎从没问过。在北美华人作家中，她认识卢新华、少君等人，我刚好也认识，仅此而已。她说她有篇小说，几次转载，都和我的一篇小说在同一期刊上。惭愧的是，我也没太注意。所以，我除了读过她的长篇《暗涌》，其他作品几乎都没读过。即便《暗涌》，也因为字太小，书太重，我没能读完。后来看到有一篇介绍二湘的文章，我才知道，她是湖南人，毕业于北大，学的是理工科，有四个孩子。平时除了写作，还热衷于社会诸多的公益活动。在北美，她的粉丝很多。我的同学老狐跟我说，他有一个跑友，就是二湘的粉丝。

因为有家有口，日常也有诸多事务。封城这么长时间，我又每日一更，时间久了，二湘会有忙不过来的日子。这时候，她便请了她的一位朋友一枚来帮忙编发，纯粹义务干活。后期我的日记以及读者留言，多是以二湘为主，一枚协助，两个人配合着推出来的。据二湘说，一枚是她的读者，因为喜欢二湘的文字，遂成知己。二湘的不少作品经常是一枚当第一读者，甚至还帮助她进行校对。以文字为缘，说起来，也是佳话。

二湘是住在美国的华人作家，这个身份，被别有用心的人认为其中有阴谋，以致二湘本人也遭到攻击。我看到攻击二湘的文章后，十分生气。3月19日，我在日记中写道：“那时候，我除了知道二湘写小说外，对于她的其他事，几乎一概不知，也从未谋面（当然，到现在也没见过）。后来看到有一篇介绍二湘的文章，我才知道她的基本情况。简而言之，这件事，就是一个会用公众号的作家，帮助另一个年老的不会用公众号的作家发文章。被一些阴谋论爱好者，几乎当成一件重大的阴谋。”

重点是：

1、二湘是我的文学同行，是我在微博被封、自己不会用微信公众号的情况下，请她代我转发日记。仅此而已。至于海外出版，跟二湘完全没有关系。实际上，作家在海外出版自己作品，大多情况下，也很少会与其他同行交流沟通，这在行内似乎是习惯。

2、没有任何阴谋，全部人员连写带编，就只三个人。一枚是在二湘繁忙时，协助她来编辑。我的日记，如果没有二湘的公众号，或许早就停了下来。对此，我要对二湘和一枚这两位远方的朋友致以深深的谢意。

（未完待续）

中国微信二湘的十一维空间的作者简介说，方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅