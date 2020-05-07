日本将制定新冠就诊新标准

日本厚生劳动大臣加藤胜信5月6日表示，将修改新型冠状病毒就诊标准，放宽就诊条件。厚生劳动省2月17日曾决定，对于怀疑感染新型冠状肺炎的人，需首先向归国者与接触者咨询中心咨询，接受咨询的标准是：“有感冒和发烧37.5度以上症状连续4天的人”，高龄者和有高风险的人为两天以上。

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在日本要进行新冠病毒核酸（PCR）检查，首先是有上述症状的人向归国者与接触者咨询中心打电话，中心如果认为这个人有感染新冠病毒的可能，会给他介绍相应的医疗机构，在相应的医疗机构的医生诊察的基础上，决定是否进行核酸检查。

现在正在修改的就诊的大致标准是：削除此前的发烧“37.5度以上连续4天的人”才可以向归国者与接触者咨询中心打电话咨询的条件，新的标准大致将患者分为“高烧”和“正常体温”等情况。即使并非37.5度以上，若发烧和咳嗽等轻微感冒症状持续4天以上，也将敦促其进行咨询。如果有高烧、强烈倦怠感、呼吸不畅的症状，或者是存在糖尿病等有基础病患等重症化风险的人士和孕妇，有感冒和发烧等“比较轻的感冒的症状”，也可以马上咨询。

目前国外纷纷指出日本核酸检查数量过少，难以把握日本真正的感染者全貌。日本政府的新型冠状病毒感染症对策专家会议5月4日也指出：日本核酸检测体制的扩充比各国都落后。

目前，在10万人口中，意大利核酸检验件数为3159件，美国为1752件，韩国为1198件，而日本仅为188件。

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