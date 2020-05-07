欧盟望在九月与中国达成保护外国投资协议

欧盟希望最迟在9月与中国达成保护外国投资的协议，欧盟驻北京大使认为，这是等新状病毒流行结束后，全球经济复苏的“关键”。

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北京和布鲁塞尔已经就保护外国投资协议进行了七年的谈判，其中多项条款与中美贸易战中，美国提出的众多要求一致：尊重知识产权，终止要求外国公司的技术转让，以及对中国国有企业的补贴。

法新社指出：去年年底，迫于中美贸易战的压力，中国政府试图与欧洲拉近关系，重启谈判。

欧盟驻华大使郁白（Nicolas Chapuis）在网络新闻发布会上宣布：“双方认为，这一协议目前比疫情大流行之前更为重要。” “如果及时达成，也就是说在未来几个月内，这项协议将是全球经济复苏的关键之一。” 他补充说： “这对欧洲和中国的公司将是巨大的积极信号。”

大使称尽管新冠疫情大流行，可双方的谈判代表每月仍举行谈判，并希望在9月之前，也就是在德国举行的年度中欧峰会之前，就协议的范围达成政治共识。

为了实现这一目标，郁白大使说，“我们需要突破。”他呼吁中国“在谈判中，表现出比迄今为止所看到的，更具雄心”。

欧洲国家特别要求中国在补贴国企和进入中国市场的方面，确保在华外国公司的公平竞争条件，大使指出：“现在缺少的是双方间的平等互惠。为确保欧盟与中国之间更紧密的经贸关系，就必须要进行重新平衡。”

郁白认为，只要没有签署投资保护协议，是不能像北京所建议的那样，就欧中自由贸易协定进行谈判的 。

法国指出，新冠疫情的教训之一就是欧洲公司需要使自己的供应链多样化。并预言说：“这并不意味着在华的外国公司将离开中国，但可能会寻求在其他地区进行采购。”

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