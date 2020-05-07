港府公帑制口罩被指酬庸亲政府商家助建制派拉票

香港已经连续两个多星期未曾出现本地确诊武汉病毒肺炎个案，港府拨出接近8亿元（港币，下同）公帑交由商家生产的口罩，终于在下周一向市民派发，较邻近的澳门和台湾足足迟了两个月，然而根据明报报道，政府这次未经公开招标的口罩及防护物品工程，涉嫌利益输送予亲政府的商家，民主派立法会议员指难免有“私相授受”之感；而根据苹果日报报道，有建制派政党组织为政府派发口罩负责登记工作时，却涉嫌在未经登记申请人同意下，顺带为申请人登记为选民，令人生疑政府使用公帑酬庸支持者。

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明报报道，政府至今有最少近7亿元的防疫抗疫产品及设施没有招标，但创科局坚拒披露口罩生产商身分。特首林郑月娥6日到荃湾视察后，被发现生产商之一疑似为香港服装制造商晶苑国际集团，而该集团执行董事王志辉，正是香港纺织及成衣研发中心的董事。有立法会议员认为，政府拒绝透露详情予人瓜田李下之感，促尽快交代当中利益关系。

香港纺织及成衣研发中心乃林郑月娥政府旗下创新科技署（现升格为创新科技局）于2018年拨款成立的业界组织。

政府拒绝透露可重用口罩生产商，仅称由本地及东南亚多个地方合作制成，引起市场揣测。明报指出，坊间因政府登记网站的原始码中，有开发者名字“lawrence leung”，一度猜测口罩是由立法会主席梁君彦的胞弟梁嘉彦的公司“新兴织造厂”生产。梁君彦已经否认该公司有生产CuMask。创科局其后亦澄清口罩并非由该厂或南丰纱厂生产，并对谣言表示遗憾。

然而林郑月娥6日到CuMask位于荃湾的生产点参观，并于面书专页发相，其后被有线新闻发现南丰纱厂其中一个工作间用作生产CuMask，工作间一名人员促有线记者向创科局查询。现场的纸箱印有“Regent Garment Factory Limited”及“Crystal Elegance Industrial Limited”字样。翻查资料，两间公司同属晶苑国际集团，而香港纺织及成衣研发中心（HKRITA）网页显示，晶苑集团执行董事之一王志辉是研发中心的董事。

创科局长薛永恒同日接受电台访问时解释，不透露生产商的原因，是口罩物料需求大，部分国家更禁止出口原材料，相关的生产商、原料以至物流等资讯若漏出，或引起麻烦，例如物料恐被抢购、抬高价格等，需谨慎处理。

多名立法会议员不同意薛永恒的说法，资讯科技界议员莫乃光认为，薛永恒的理由牵强，更发现疑似生产商的执董为研发中心董事，予人瓜田李下之感，促请政府尽快交代细节。他又以协助检疫的电子手环为例，称疫情初期政府需紧急使用，该手环虽无招标，但亦无大厂家接单直接受惠，“行内人都知道电子手环开发过程，由物流及供应链多元技术研发中心及几间初创公司联手通宵开发及制作，然后才找到海外供应商购买，最后亦不够用，要用胶带贴二维码”，认为用作应急的话，无招标无可厚非；但可重用口罩由始至终无披露过筹备过程，又不透露生产商，令人感觉可疑。

对于统筹项目的香港纺织及成衣研发中心的董事，与疑为生产商的晶苑国际集团的执行董事重叠，民主党立法会议员林卓廷称中心找“自己人”生产，令人有私相授受之感，反问“稳赚的生意为何畀佢”，认为事件令人质疑，促政府交代当中的利益关系。

另一立法会议员许智峯说，疑似生产商的执董为研发中心董事，表面上看来脱不了有人可从中获利的嫌疑，并称政府应公开生产商名称，增加透明度。

亲共的民建联议员葛珮帆则认为今次是“特事特办”，若要招标需时数月，而现时透露生产商等资料，其他人会去抢购。她说，“今日不公开不等于以后不公开”，建议政府在口罩原材料供应稳定时交代资料，又称官员了解若涉利益输送要坐监，相信他们不会这样做。

此外，根据苹果日报报道，有建制派旗下组织疑以口罩为诱，挪用市民个人资料登记选民。该报接获市民投诉，指日前提供身份证及住址予坊众社会服务中心领取口罩，其后发现家人无故被登记为选民。有大律师认为，该机构涉盗用市民资料登记作选民，“很明显犯法”，加上提交选民登记表格时可能冒认签名，涉制造或使用虚假文书。

报道引述一名陈先生表示，其母亲3月中左右曾到中联办香港总部附近的西营盘区探望外婆，当时坊众社会服务中心曾摆放街站，巿民提供身份证及住址便可取5个口罩，她遂以自己及外婆的身份证登记，二人并非同住，但她为求方便将自己的住址填写与外婆的相同。

陈先生指，由于选举渐近，他日前替母亲查阅选民资料，发现3月底时曾有人以母亲的资料登入查阅，其住址亦被更改为外婆的住址，他觉得十分可疑，便再以外婆的资料查阅选民登记册，发现外婆亦无故“被登记”为选民。陈先生指，母亲并无更改过选民资料，“很肯定就是那个组织用了他们两个的资料”。

据现时的网上选民登记查阅系统，须输入身份证号码、姓名或中文电码，更需以登记住址核实，陈先生强调，母亲及外婆二人近来均无提供个人资料予其他机构或人士，母亲在登记领取口罩时，并无被告知其资料会用作登记选民，亦从未于任何文件上签名。

西营盘区议员黄永志表示，除了陈先生的个案，最近都收到类似求助，指有街坊早前于建制派组织登记领取口罩后，无故被登记为选民，他呼吁市民提供资料予坊间机构时，询问清楚资料的用途，以免个人资料被挪用。

大律师陆伟雄表示，若该组织擅自挪用陈先生家人的资料作选民登记，“很明显犯法”，包括违反《个人资料（私隐）条例》原则，即收集个人资料时要说明用途，“资料原来是为了申请口罩，谁知道资料去了用来登记选民”；他又指，因提交选民登记表格时须签名，而陈先生的母亲及外婆均表示从未签名，该组织有可能是冒认签名，涉制造或使用虚假文书。

报道指出，上述街坊组织“坊众社会服务中心”，由行政会议成员、港区人大代表叶国谦成立，民建联前中西区区议员钟荫祥任永远会长，根据公司注册处资料，多名建制派人士均为其董事，包括民建联前中西区议员陈学锋、连续两届于中西区议会落败的工联会吕鸿宾，以及去年6月起屡次撑警的香港岛各界社会服务基金会成员邱松庆等人。

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