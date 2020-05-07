特朗普建议普京让中国参与限制军备新一轮谈判

美国总统特朗普与俄罗斯总统普京通电话，建议普京让中国参与有关限制军备竞赛的新一轮谈判。

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美俄两国总统周四借纪念二战胜利纪念日通电话。白宫表示，特朗普与普京商讨对抗新冠疫情的最新情况。特朗普表示，愿意协助任何有需要的国家，包括俄罗斯，对抗疫情，提供援助。

美国及俄罗斯都被列入全球五大最多确诊病例的国家之列，俄罗斯单日确诊病例再创新高，新增1万1231例确诊，累计达17万7千多例。俄罗斯已超过法国及德国，成为全球第五多确诊病例的国家，而美国仍然是全球疫情最严重国家，累计确诊病例超过122万，累计死亡人数超过7万人。

另外，特朗普与普京还讨论裁减军备问题，双方同意会继续进行讨论。减沙军备竞赛带来国家沉重的经济负担。

法新社援引白宫一份声明表示，特朗普重申，美国致力于实行一项不仅包括俄罗斯而且包括中国在内的有效军备限制，并希望今后能就此展开讨论，以避免高昂的军备竞赛。”

美国与俄罗斯去年先后推出1987年达成《中程导弹条约》。该条约旨在销毁全球两个最大核大国的中程导弹，并削弱两国在短时间内发起核打击的能力，禁止射程500至5500公里的陆基导弹。

特朗普向中国施压，敦促中国参与未来的限制军备竞赛谈判。美国认为，北京正迅速发展核及导弹能力。

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