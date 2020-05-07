美华裔新冠病毒研究员遇害真相

美国华裔青年科学家刘冰近日在匹兹堡家中被枪击杀害的消息引起特别关注，值此美中为新冠病毒源头激烈争执之际，这位被其学院称赞研究新冠病毒即将取得“重大发现”的学者突然丧生，令各界扼腕之余也引发各种揣测。

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过于巧合？

37岁的刘冰是美国匹兹堡大学医学院研究助理教授，5月2日，他被发现死在匹兹堡以北的家中，头部、颈部和躯干都有明显枪伤。

因刘冰生前研究涉及新冠病毒，不幸身亡后，匹兹堡大学医学院发表悼文，称赞刘冰为“杰出的研究者”，指他即将在新型冠状病毒的感染机制与并发症的研究上取得“重大进展”。学院主管巴哈尔还对当地媒体说，刘冰不久前启动对新冠病毒感染机制的研究，并“刚刚开始获得有趣的成果”。

所在学院对死者生前有关新冠病毒研究即将取得“重大进展”一句话，引发网络炸锅，揣测四起。有指这一案件“过于巧合”，似有隐情。法新社报道说，一些网络散步的阴谋论暗示，这位科学家因为他研究新冠病毒为何在全球蔓延而遭到了杀害。

在中国网络上，有不少微博评论暗示刘冰“也许发现病毒出自美国实验室”，被杀背景不单纯，甚至有网民称，“这是在警告华裔新冠科学家”。

但是，传言者有所不知的是，当地警方很快从距离刘冰住所大约1.6公里的地方停靠的一辆汽车里发现另一人的尸体。警方查证后宣布，死者名叫顾浩，现年46岁，华裔，匹兹堡居民。警方判断，顾浩属于自杀。警方初步调查后认为，顾浩涉嫌杀害了刘冰，然后回到自己的车上吞弹自杀。

犯罪动机

顾浩生前在一家美国跨国能源管理公司任职十余年，是该公司在宾州分公司的软件部门高管。犯罪动机是什么？警方判断这是一起“情杀”，两人因一位“亲密伴侣”陷入感情纠葛。根据目前阶段的调查，警方认为大约这就是顾浩杀人的动机。

警方表示，没有任何迹象表明刘冰被杀害一案与其研究新冠病毒有关联。

刘冰是独子，父母生活在中国，他和妻子没有孩子，邻居们说，他们平日生活很低调，与邻人并不熟悉。

顾浩与刘冰都是华裔，警方透露，顾浩已加入美国籍，而刘冰为中国籍。

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