蓬佩奥怒批中共隐瞒信息 导致全球数十万人死于新冠

中国官媒连续数日对蓬佩奥的咒骂看来丝毫没有削弱这位美国国务卿的斗志，5月6日，蓬佩奥再度剑指北京，直指中国的打压和隐瞒导致全球数十万人死于新冠病毒。

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蓬佩奥在美国国务院新闻发布会上表示，128天前，中国武汉医生艾芬在网上发出武汉出现类似萨斯病毒的信息，随后，她的同事李文亮发到朋友圈分享，但是，中国当局在已知有一场公共卫生危机正在出现的情况下，却采取了打压和隐瞒措施。

蓬佩奥表示："与一个共产党政权没有真正的双赢,除非你得到特朗普总统说过的公平条件和特朗普总统在第一阶段贸易协议中做到的对等。"

他说：“中国本可以避免全世界数十万人的死亡。中国本可以避免世界陷入全球经济萎靡。他们是有选择的，但是中国掩盖了武汉的疫情爆发，中国卫健委1月3日下令销毁病毒样本。”

美国总统特朗普同日表示，美国死于新冠病毒的人远远超过日本偷袭珍珠港事件和九一一事件。特朗普再次抨击中国隐瞒真相造成全球危机：“这件事本来可以避免发生”。特朗普再次表示，不相信中国公布的死于新冠病毒的数据。

特朗普还表示，他将在一两周内知道，中国是否遵守了美中第一阶段贸易协议。美国目前正在研究，是否就中国处理新冠疫情贻误时机引发全球性危机进行制裁。

蓬佩奥之前说过，有“大量证据”证明新冠病毒来自武汉实验室，但周三他表示对此还不能完全肯定，但有大量证据显示病毒来自该实验室。有人问两种说法是否矛盾，蓬佩奥表示两种说法都对。

蓬佩奥说：“我们不能肯定。有重大证据显示病毒源于那间实验室。这两个说法都可以是对的。这两种说法我都说过，其他行政当局官员也说过。都是对的。”

新冠病毒引发的疫情已经蔓延到世界各地100多个国家，全球确诊超过350万例，超过24万人死亡。美国是受疫情影响最严重的国家之一，死亡病例已达72000人。

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