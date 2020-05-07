谈特朗普疫情系重大袭击发言 华春莹：美国人民应得到一个交代

美国总统特朗普周三在白宫表示，不相信中国官方的新冠疫情死亡数字。他并形容这场疫情对美国造成的袭击比二战中日本偷袭珍珠港及“9·11”事件都更加严重。对此，中国外交部发言人华春莹在周四的记者会上回应称，美国是值得反思的，要汲取教训，亡羊补牢现在还不算太晚。

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据数据显示，在2001年发生的“9·11”恐怖袭击事件中，有约3千人因此丧命。二战中引发美国参战的珍珠港袭击另在当时造成约2400人死亡。而在这场新冠肺炎大流行疫情中，作为当下受疫情影响最为严重的国家，美国已有74809人因病去世，126万逾人确诊感染，另有至少3000多万人受疫情冲击申请了失业救济。在谈到这一话题时，特朗普当天在白宫椭圆形办公室向记者表示，“我们回顾了在我们国家发生过最严重的那些袭击，这一次是我们遇到过最严重的。”他说，“这比珍珠港严重，比世贸中心严重，像这样的袭击从来没有过。”

特朗普重申，“而它是根本不应该发生的。从一开始就可以被阻止，在中国就可以被阻止。应该在源头那里就被阻止，但是没有。”随后一名记者追问道，他是否认为此次全球大流行是一次实际上的战争行为，特朗普则回答称，全球大流行疫情更多是美国的敌人，而非中国。他说，“我将这个看不见的敌人（冠状病毒）看作是一次战争，”他续称，“我不知道它是怎么来的，因为它本来可以被阻止，但是没有，我将隐形的敌人看作战争。”近日，有消息指，特朗普政府正在就中国较早前对这场全球公共卫生危机的处理手法进行评估，制定惩罚性措施。而特朗普则在当天拒绝对是否会考虑采用关税作出所谓惩罚的问题上加以答复。

北京方面，华春莹在回答中方对特朗普发言看法时指出，“如果说新冠肺炎疫情堪比珍珠港事件或者‘9·11’事件，那么美国这次面对的敌人是新冠病毒，因为新冠病毒是全人类的共同敌人。面对这场人类同病毒的斗争，中美更应该成为并肩战斗的战友，而不是敌人，只有国际社会团结一心，共同抗击疫情，我们才有可能赢得这场人类同病毒的战争。”她续称，“但是非常遗憾，我们看到美国有些人现在四处甩锅、推卸责任，我们认为这是错误的，他们应该全力以赴、集中精力做好防控工作。在这场同病毒的战斗中，中方将继续同包括美国在内的国际社会并肩作战、英勇战斗。”

华春莹重申，“疫情发生以来，中方始终本着公开、透明和负责任态度，采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，全力遏制疫情扩散蔓延，及时世卫组织和国际社会通报疫情信息、分享防控经验、积极开展国际防控合作，并且在力所能及的范围里提供防疫物资。我们也听到很多国家、包括专业人士、科学家对中方有力、有效的防控作出了积极评价，唯独美国不时散布一些非常不合时宜的声音。”

华春莹说，“其实我们非常想问，中方用两个多月的时间迅速控制住了疫情，而美国国内确诊病例却不断攀升，超过120万，美国过去一段时间都做了些什么？如果中国能做到，美国作为世界上医疗、技术、物资都最发达、最先进的国家，如果采取同样认真的态度，和中国政府同样本着以人为本、珍视每一个生命的态度，我想它应该可以比中国做得更好，我们也希望它做得更好，但是美方为什么会任由疫情发展到今天这样的程度？”

华春莹强调，“美国是值得反思的，要汲取教训，亡羊补牢现在还不算太晚。我们奉劝美方停止向中方甩锅、转移视线，先把自己的事情做好，还是那句话，人民的生命是高于政治私利的，在适当的时候，美国人民也应该得到一个清楚的解释和交代。”

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