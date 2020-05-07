随行人员确诊 特朗普及彭斯检测呈阴性

美国总统特朗普一名随行官员被检测出感染新冠病毒后，白宫发言人周四表示，总统特朗普及副总统彭斯接受新冠病毒检测，结果都呈阴性。另据法新社报道，美国国务卿蓬佩奥周四表示，尽管美国决定冻结对世卫组织的拨款，但美国对与世卫组织合作抗击流行病持开放态度。

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严峻的疫情冲击世界各国，其中美国境内确诊达122万8609例、7万3431人死亡。美国总统特朗普的一名贴身官员日前传出确诊新冠肺炎。白宫透过声明证实特朗普随从确诊消息。白宫发言人吉德里（Hogan Gidley）在声明中表示：总统特朗普与副总统彭斯随后病毒检测呈现阴性。两人身体健康。

据称，这名确诊的白宫安全人员是白宫精锐部队成员，职责就是保护总统与重要官员的安全。他近期因身体不适，特别去做检测，发现结果是阳性，确定感染新冠肺炎，随即进行隔离治疗。由于这名官员与特朗普相当接近，因此白宫声明中特别强调，无论是特朗普还是副总统彭斯都接受了检测，结果阴性，目前身体没有异样。

另据法新社消息，美国国务卿蓬佩奥周四表示，美国对与世卫合作抗击流行病“持开放态度”。

特朗普于4月14日宣布，暂停对世卫拨款，指责世卫“行动迟缓”，并支持隐瞒疫情的北京。

蓬佩奥周四表示，“我们正在了解（在世卫内部）是否还在做一些有意义的工作。”

蓬佩奥在另一个专访中表示，我们仍将继续参与世卫的一些工作，特别是世卫在抑制小儿麻痹症等其他流行病方面具有成效。

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