中国：疫情后的武汉 高中生回校复课

中国武汉近五万八千名高中生在Covid-19病毒疫情后于本周三回校上课，成为了本次疫情起点湖北省会市生活恢复正常化的一个重要象征。尽管当地在度过了历时两个多月之久的封城后，生活尚未完全恢复正常。

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据本台法广RFI常驻东亚地区法语记者报道，武汉在2020年5月6日周三开学的中学生大部分是高中毕业生。学生们穿着制服，背着书包，脸部注意力集中，但口罩下依然可以感觉得到对这一期待已久复课的几丝微笑。

人们通常认为，在经过20天的无本地新发病例后，一场流行病就此终结。而湖北已经一个月没有通报新感染了。封城已经结束，老师们也都还健在，但人们尚未走出心理创伤。

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两个多月的封城后，生活还没有恢复到以往。当然，为了本次开课，包括38所职业中学在内的121所高中，学校门口都安装了红外线体温测量仪，当然还要执行保持社交间距的规则。

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高考推迟一个月

之所以只是高中毕业班的学生复课，那是为了准备高考。中国的高中毕业证书是升学接受高等教育的钥匙。由于疫情，高考推迟一个月。考试将于7月7日和8日举行。其他学生的复课日期目前还是未知数。鉴于需要遵守社交距离，开学分批。中国班级由50人至60人，减至30人。这种间距在做体育活动时要保持很复杂。媒体对戴口罩发出了警告，河南郸城一所中学的一名初三学生发生粗丝。这名初中生戴着口罩做体育锻炼。

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