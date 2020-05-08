世界报：中港关系似已没回头路

法国《世界报》驻香港特约记者陈翡（Florence de Changy）5月4日指出，在全球陷入冠状病毒危机之际，北京正在试图深入介入香港事务，中联办打破20年前的承诺，宣cheng自已不受基本法约束，可以干涉香港内政。但是北京如此用强，被认为并非没有风险。

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北京占据新地盘

4月18日，香港15名民主派重要人士被捕，其中有些受人尊敬的资深民主派人物。他们被控组织和参加了非法集会。北京通过支持这次逮捕，立即占据了新征服的地盘：4月22日，中国官媒新华社先于香港特首林郑月娥，确认了香港重组政府的消息。然后，5.1日香港相对平静，除了在一个购物中心一些返送中抗议人士与警察发生冲突。中联办在第二天对“极端主义者”进行了猛烈的攻击，并指控有人投掷汽油弹。中联办这个声明似乎泄露了北京希望香港局势再次恶化的意图，要以此证明自己用强力恢复以前秩序的合理性。但是，香港反对派意识到这个策略，因此避免落入陷阱。

世界报说，北京在香港这样强行闯关，可能是北京和香港关系没有回头路的标志。它宣布了一个新的政治现实，那就是，中联办将以更公开的方式左右香港议程。

亲北京的香港社会学教授刘兆佳表示，“北京认为，如果香港的局势没有得到纠正，情况会变得更糟，尤其是在反对派的好战态度以及美国干涉香港内政的意图下。

渗透香港政府机构

不过，此之前，已有许多预兆显示北京正在一步步加强对香港的控制。2014年6月，北京在其白皮书中宣称对香港生活的各个领域都拥有“完全管辖权”，吓坏了香港法律界和商界。因为司法独立是法治的保障，也是香港与中国其他地区最根本的区别。2017年，习近平主席提到港独是不可越过的“红线”。中共中央委员会2019年10月在四中全会结束时发表公报宣布，北京将“管制港澳”。

此外，据多个接近政府的消息透露，北京已经对香港政府实施渗透。北京喜欢在香港的警察局，移民署，海关和廉政署这一类的部门安插自己的棋子。

据一位保持匿名的前任司长解释说，从2002年香港行政委任制度改革后，香港政府关键位置的官员任命，就不在考虑能力，而是要求对北京忠诚。这些官员先由行政长官提名，在由北京确认。这位前任司长说：“这是终结的开始”。

议会司法无影手

北京还采取其他措施来巩固对香港的攻势。比如被中联办指责妨碍的执业大律师，反对党公民党籍议员郭荣铿就表示，他相信自己在立法会的日子不多了。中央政府还急于看到有关国歌和中国国旗的法律获得通过。

世界报说，香港法院似乎对同情抗议运动的人下手越来越重。两名未成年人在2019年的一次暴力示威中参与了一次致命事故，刚被控犯有“谋杀罪”。梁天琦被许多人认为是2019年运动灵感来源。这名29岁的政治领袖，因在2016年鱼蛋革命涉袭警罪，被判刑6年。他从2018年6月开始服刑，今年4月底上诉失败。这种严厉的法律行动可能会打消一些香港人参加示威活动的想法。此外，香港法庭还可能对那些获刑超过三个月的人，判处剥夺5年被选举权。

但是，北京这样强行介入香港事务，并非没有风险。首先未必能够获得商界的支持。商界最需要的是：稳定，信心，透明。某些人认为，北京如此攫取干涉香港事务的权力，表现的像一只受伤的动物，不仅被指控对Covid-19冠状病毒造成世界灾难负责，同时还在港人争取民主毫不动摇的决心面前丢脸。

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