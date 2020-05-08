中国疫情本土近清零 无症状感染者仍是忧

据中国国家卫生健康委员会今天公告，昨天5月7日全国报告新增新冠肺炎确诊病例1例，为本土病例，无症状感染者新增16例。

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据路透社今天报道称，5月7日中国大陆新增新冠肺炎确诊1例为本土病例，新增无症状感染者16例。

中国国家卫生健康委员会周五公告，5月7日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例1例，为本土病例（在吉林）；无症状感染者方面，当日新增16例（无境外输入），无转为确诊病例，解除医学观察42例（境外输入10例），尚在医学观察无症状感染者854例（境外输入71例）。

当日无新增死亡病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（在上海）；当日新增治愈出院病例36例，解除医学观察的密切接触者645人，重症病例减少5例。

境外输入现有确诊病例219例（含重症病例5例），现有疑似病例6例。累计确诊病例1,680例，累计治愈出院病例1,461例，无死亡病例。

路透社说，累计香港特别行政区1,044例（出院944例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院40例）。

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