“中国驻南斯拉夫使馆”遭轰炸21周年 中国网络再喊勿忘国耻

1999年5月8日，中国驻南斯拉夫使馆遭以美国为首的北约轰炸，造成3名记者遇难、20多人员轻重伤，成为当时轰动国际的重大冲突事件，虽最后以北约、美国赔偿道歉告终，但中国大陆民众仍对当年事件难以忘怀，纷纷在中国驻塞尔维亚使馆于5月7日举办凭吊活动消息后，于各大平台洗版：“铭记历史，勿忘国耻。”

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据东森新闻今天报道称，北约轰炸“中国驻南斯拉夫使馆”21周年，陆网洗版：勿忘国耻。据中国驻塞尔维亚大使馆官方微信消息，5月7日，驻塞尔维亚使馆举行纪念活动，缅怀在1999年北约轰炸中牺牲的邵云环、许杏虎和朱颖三位烈士。中国网络民众纷纷在该消息后，于各大平台洗版：“铭记历史，勿忘国耻。”

据该报道说，回到贝尔格莱德当地时间1999年5月7日（北京时间8日）上午5时45分，以美国为首的北约部队，用B-2隐形轰炸机投下5枚联合直接攻击弹药(JDAM)，命中中国驻南斯拉夫联盟大使馆，当场炸死中国《新华社》记者邵云环、《光明日报》记者许杏虎和朱颖夫妇。

在此之后，中国认为这是一次蓄意的轰炸，因为中国反对北约在该年3月24日，发动轰炸南斯拉联盟，代号“盟军”为期78天的空袭行动，提出严正抗议和交涉；但北约坚持这是“误炸”，说本来要轰炸距离350公尺外的南联盟军购局总部，但使用到过时的地图，且两个建筑物的大小形状都十分相似，才导致失误。

据该报道称，另当时亦有讯息表明，美国此举是企图摧毁藏中国使馆地下室的美国F-117轰炸机残骸，避免军事机密外泄，更有北约将领透露，这是因为当时他们认为，南斯拉夫联盟总统米洛舍维奇当时正在中国大使馆内，所以用战斧飞弹进行“斩首行动”，但均未获得有力证实。

该报道称，根据当时死里逃生的中国官媒《环球时报》南斯拉夫特派记者吕岩松回忆，“我们想跟国内的同胞说，北约完全不是误击，你们千万不能相信他们，要记住我们同胞的血和泪，他们是有意在屠杀我们，摧残我们。”

最后，国际特赦组织采纳北约的解释，但也谴责北约的行为，中国民众也在全球发起大规模反美示威活动，包括到北京、上海等美国及其他北约国家大使馆前抗议。1999年底，北约对“五八事件”的遇难者和伤者、使馆馆舍进行赔偿，中美关系才逐步纾解，但这也让当时正发展经济的中国，开始大规模增加国防预算支出。

据该报道，南斯拉夫联盟共和国是在1992年到2003年期间，存在于东南欧巴尔干半岛中部的一个联邦制的共和国，前身是南斯拉夫社会主义联邦共和国，2003年重组为邦联制后，2006年塞尔维亚与蒙特内哥罗各自独立成为主权国家。

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