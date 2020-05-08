中国“长征火箭”化身英雄 网友一面倒 批太丑

长征五号B运载火箭5日首飞成功后，中国航天科技集团5月7日在网上发布一系列“火箭群侠传”漫画，以拟人的手法描绘了1970年长征一号至今的12个“长征”系列火箭。不过，这套作品引发的负评如潮，网民发现这批漫画人物的身体比例不正常，也有人批评画工粗糙、缺乏审美观念。

广告 继续浏览后续

香港01的报导指出，中国航天科技集团7日在微博发表这套漫画，并附上文字解说：“长征火箭十二侠集结完毕！你最pick哪一个”，截至当天下午6点，已经吸引超过3000条留言，但翻看留言内容，却清一色是对画风的批评。

仔细观察这些漫画，不难发现其中不少人物的肢体比例有明显问题，例如有的头部比手还要小，也有的两条手臂大小和长短不一，而且绘画的线条和色彩都很不均衡。

报导指出，网民不满意漫画中的人物都是五颜六色的头发，但却没有黑色头发，质疑为何中国火箭却长着一副洋人的面孔。也有网民问，为何漫画中的角色全部都是男性，没有女性的身影，性别比例严重失调。

更多网民则将焦点放在这些漫画人物的美工上，“美工是不是该进修一下了？”、“美工是不是太低龄了，卡通感过剩，科幻感不足”、“美工是冲（充）话费送的吗？”。更甚者，有部分人物的装扮及姿势被指抄袭。

此外，亦有部分网民毛遂自荐，画出自己对于长征系列火箭的拟人化诠释，希望官方可以“学习一下”。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅