中方表态：支持世卫成立“审议委员会”

北京表示，支持世界卫生组织对全球应对新冠疫情的情况进行调查。同时，中国驻德大使吴垦也在接受德媒采访时说，中国支持学术界的交流与调查，但反对将“调查”作为政治工具。

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中方近日表示，支持在疫情结束后的适当时候，以“公开，透明和包容的方式”对全球新冠疫情应对情况进行评估。最近，国际社会加大对北京施压，要求对新冠病毒的起源展开国际调查，多国政府要求北京对疫情起源保持透明。

中国外交部发言人华春莹在5月8日的例行记者会上称，中方支持在疫情结束后的适当时候，经世卫大会或者执委会授权，由世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesu）成立审议委员会，对世界范围内应对新冠病毒传播所采取的措施进行调查。

最近一段时间，美国反复指责中国掩盖病毒的源头。美国国务卿蓬佩奥上周在一次电视采访中说，有“压倒性证据”表明，与中国所说的相反，该病毒来自武汉的一个研究实验室。

对于这些指控，中国进行了坚决驳斥。此外，美国权威卫生专家福西（Anthony Fauci）和诸多西方外交官也表示，不认同“实验室理论”。

世卫组织也称，美国的指控不过是“猜测”。该国际组织目前正在等待中方的邀请，派遣一个专家组前往武汉调查该病毒的来源。而中国驻日内瓦大使陈旭5月6日 表示，中国在抗疫取得“最终胜利”前，将不会邀请国际专家调查新冠病毒源头。

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