中美新冠病毒甩战激烈 贸易战网开一面

中美两国通过电话相互同意，继续维持第一阶段双边贸易协定。法新社认为，尽管中美双方就新冠肺炎病毒源头以及抗疫的互相指责升级，引发对中美两国对抗扩延到贸易领域的担心，此前美国高官威胁再加关税，以惩罚中国隐瞒疫情并将疫情源头甩锅美国。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，刘鹤与莱特希泽及努钦通话，同意加强合作。中国与美国高级贸易代表周五讨论了第一阶段贸易协议落实情况。中方说双方同意为协议的落实创造有利氛围和条件，美方表示双方期待协议规定的义务得到履行。

目前中美关系紧张局面不断升级，双方因新冠疫情问题而相互指责。

中国商务部表示，国务院副总理刘鹤与美贸易代表莱特希泽和财政部长努钦通话时同意，双方应努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件，推动取得积极成效。

美国贸易代表办公室(USTR)表示，双方“还同意尽管当前发生了全球卫生紧急情况，但两国完全期待及时履行协议规定的义务。”

美国贸易代表办公室表示，在建立政府基础设施以使第一阶段协议获得成功方面取得了“良好进展”。

美方表示，将通过电话会议继续定期举行会议。

法新社说，根据美国与中国达成的第一阶段贸易协定，中国应当在两年之内采购美国两千亿美元的主要包括农产品在内的美国产品。不过新冠疫情爆发以来，中国经济受到重创，外界担心中国是否有能力维持协议许诺，而且中美双方对抗加剧，贸易协定也被怀疑是否成为疫情以及双边关系恶化的牺牲品。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅