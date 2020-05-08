传夏宝龙深圳密会林郑月娥指点香港事务

此间有网媒引述消息人士报道，上任两多个月来未公开露面过的港澳办主任夏宝龙，在上月23日港府人士大换班撤换4名局长后不久，南下深圳，与特首林郑月娥闭门会面。香港01宣称引述不只一个渠道消息获悉，夏与林郑两人闭门商讨的议题包括9月立法会选举、基本法23条立法等国家安全问题以及香港电台记者追问世卫组织有关台湾问题所引发的风波。

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夏宝龙向林郑就香港内务问题指指点点，似乎吻合最近中央高调介入香港事务的政策。港澳办属下的中联办最近透过发表声明，多次针对民主派在立法会的表现表达不满，甚至还公开点名抨击他们眼中的“反对党”议员。

报道指，夏宝龙在闭门会议中与林郑谈及多个议题，当中包括9月立法会选举，又引述建制派政党指去年区议会选举疑出现长者选民被阻挠投票的漏洞。香港政府其实已经透过修例优待及方便长者的投票程序，但此举遭民主派批评其实是方便建制派利用长者作为本身的铁票票源。

夏宝龙又特别提到国家安全问题，指夏宝龙向林郑讲解了中美两国之间角力的形势，中央关注香港成为国家安全网的“空隙”，要求林郑再次认真审视落实基本法23条立法的可能性。

夏宝龙本身是全国政协副主席兼秘书长，位列国家领导人级别，今年2月获中央任命兼任港澳办主任，履新近3个月来未有公开露面，或就港澳事务表态，连本港建制阵营中的核心人士亦私下表示至今未有机会一睹庐山真面。

报道又指，香港电台英文台记者采访世界衞生组织期间，提问世衞会否重新考虑台湾的成员资格，这是严重牴触“一个中国”原则，须严肃处理。

报道引述亲共的新民党主席叶刘淑仪表示，未曾听闻该次见面，但直言倘夏宝龙与林郑见面“一点都不奇怪”。她认为，港澳办的职权正是协助落实一国两制、保持香港繁荣稳定，以及承办中央的指示等，故就算港澳办主任恒常与特首见面亦不意外。

叶刘淑仪估计，港澳办与林郑会面的话题离不开香港近期发生的大事，又提到港澳办近日才就香港的经济衰退问题、“黑暴”问题发声，相信只要与香港整体形势有关的，都有谈及。

曾经公开希望本届政府能在明年8月完成基本法23条立法的全国人大常委谭耀宗表示，未有参与夏宝龙和林郑的会面，亦未有听闻有关消息。

特首办回应查询指，行政长官不时因应工作需要，与社会各界人士沟通和见面，不会评论个别会面有否进行。

全国人大常委谭耀宗在电台节目中表示，希望本届政府能在明年8月完成基本法23条立法，但他否认这是中央提出的死线，明年8月是其个人的希望，他亦不清楚中央对23条立法是否有时间表。

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