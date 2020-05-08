传金正恩说话了 向习近平抗疫胜利口信表达战友般高兴

朝鲜领袖金正恩今天露面说话，由朝鲜官方通讯社朝中社报告，金正恩严批韩国再起军事演习，同时向中国和中国领袖习近平表达高兴之情，为中国主席习近平领导的中国取得抗击新冠疫情胜利而感到战友般由衷高兴。

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据法新社说，朝鲜领袖金正恩今天对中国抗疫成功表达关心与祝贺。朝鲜官方媒体指金正恩向习近平表达战友般的高兴。

朝鲜官方说，至今朝鲜境内没有任何一例新冠肺炎病毒疫情报告。

法新社说，朝鲜是世界上第一个全部关闭与中国接壤边境的国家，并将朝鲜与世界疫情隔绝的国家。

法新社并说，朝鲜领袖金正恩的健康过去一段时间受到世界关注与媒体广泛报道，至今仍然有很多谜底未清。

朝鲜官方今天严厉抨击韩国再启海上军事演习，并且指责韩国将朝鲜半岛形势拉回到两国谈判之前的水平。据朝鲜官方媒体指出，金正恩谴责韩国是不会改变的敌人，并说，敌人永远是敌人，而中国则是永远的朋友。

据路透社也报道，朝鲜称韩国军演是严重挑衅，同时金正恩贺中国成功控制疫情。

朝鲜中央通讯社周五报导，朝鲜猛烈谴责韩国最近进行的军事演习，金正恩则给中国国家主席习近平发去口讯，祝贺中国成功控制了新冠病毒疫情。

朝鲜军方发言人周五对朝中社表示，韩国最近进行的军事演习是一次严重挑衅，需要做出回应。

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