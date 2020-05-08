全球首试 香港机场将采用“全身智能消毒通道设施”

香港机场管理局现正在香港国际机场应用最新消毒技术，包括智能消毒通道、抗菌涂层及自动化清洁机械人，保障旅客及机场员工免受 2019 冠状病毒病感染。

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香港国际机场是全球首个机场在实际环境试行“CLeanTech”全身的智能消毒通道设施。使用者须先接受体温检测，然后进入密闭通道进行为时 40 秒的消毒及杀菌程序。该消毒通道的内部表层设有抗菌涂层，可利用光催化及“纳米针”技术，遥距消灭人体及衣物上的病毒及细菌。

而消毒喷雾亦可进行即时消毒。该消毒通道维持在负压状态，避免通道内外环境交叉感染。目前，这项设施专供在机场为抵港旅客执行公共衞生及检疫相关工作的职员使用。

此外，机管局亦正测试于所有旅客设施应用抗菌涂层。无形的抗菌涂层能消灭病菌、细菌及病毒，应用于客运大楼内经常使用及接触的设施表面，包括旅客捷运系统及旅客专车的扶手及座位、智能登记柜檯及旅客登记柜台、洗手间、客运大楼座位区、手推行李车、升降机按钮等。

于 5 月完成测试工作后，机管局会考虑将有关技术长远应用于消毒工作。

机管局亦采用自动化清洁机械人，全面消毒机场的公共地方及旅客设施。智能消毒机械人配备紫外线消毒灯及空气过滤器，可全自动化移动，只需 10 分钟便能有效消灭附近空气及物件表面多达 99.99% 的细菌，并可全日用于客运大楼的公共洗手间及主要运作区。

机管局机场运行副总监 — 运作及服务姚兆聪表示：“保障机场员工及旅客的安全和健康向来是我们的首要任务。尽管航空交通受到疫情影响，机管局仍然竭尽全力，为所有使用者提供安全的机场环境。我们会继续研究不同的新措施，以加强机场的清洁及消毒工作。”

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