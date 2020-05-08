前石油钻井工人现香港交易所总裁 李小加下一步参选特首？

香港交易所周四宣布行政总裁(CEO)李小加将于明年10月底约满离任后，公司股价随即插水，又惹来市场上种种猜测，向来乘风破浪的他今后将何去何从，自然成为市场焦点。路透社引述报道猜问，李小加下一步参选特首？

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据路透社报道称，告别香港交易所镁光灯后，李小加下一步参选特首？而李小加在媒体电话会议上被多番追问离任港交所后是否考虑角逐2022年香港特首之位，他终于吐出一句，“你们可能觉得我的心脏很强大吧！”从政之路未必空穴来风，现年59岁的他于2018年获选为全国政协委员，属政坛新丁，近年就“一国两制”、反修例风波等时事议题都有发表意见。

据路透社说，至于是否打算退休，他说，“尽管在我的父辈的话，我的年龄段真的要退休了，但我特别喜欢看很多新的年龄划分，把我的年龄段仍然划分到‘中年人’甚至是‘高级青年人’，所以应该不会是回家玩弄儿孙那种退休生活。”据他说，“可以肯定的是未来将有更多时间踢足球，如果我有很多钱，可能会买一个足球队，或者把自已当做碧咸去组织一个足球队。”他并称。

对于市场揣测李小加离任与港交所去年390亿美元收购伦敦交易所(LSE.L)失败有关，港交所主席史美伦斩钉截铁地说“完全无关”，“完全不是这个原因”。至于董事会有没有挽留李小加，她说，“知道小加总裁已做了自己的决定，我们非常尊重他的决定。”

该报道称，李小加于2009年由国际知名投行摩根大通加盟港交所，翌年接任行政总裁职务，是任期最长的一个CEO。证券界人士指出，投资者对他的评价普遍正面，特别是带领港交所作多元化发展方面应记一功，这也令港交所吸引了一批欧美为主的长线投资者追捧。

港交所中午公布第一季业绩和CEO继任计划后股价跌幅随即扩大至逾4%，终场收跌2.8%。受全球投资组合估值大跌影响，第一季净利同比下降13%至22.62亿港元，不过，股市交投增加带动主要业务收入同比上升19%，没有令投资大失所望。

距离李小加卸任尚有18个月，港交所已就CEO继任计划成立了一个由史美伦及港交所董事阿博巴格瑞、洪丕正及席伯伦组成的遴选委员会，进行正式的遴选程序。史美伦透露一些挑选准则，包括要有远见、有活力以及有能力引领公司前行。她并说，“每个招聘都会考虑所有合适人选，内部和外部都会考虑，全球招聘无论是香港人、外国人都一样，最重要是经验和是否符合要求。”

事实上，史美伦11年前有份为港交所拣卒，并选出李小加担任总裁。

港交所虽然由香港特区政府持有5%，董事会主席由政府委任，但薪酬机制完全市场化，即是论功行赏。年报显示，李小加在2019年的薪酬为2,684万港元，加上以股份支付的雇员酬金福利2,426万港元，总报酬约5,111万港元。

该报道称，过去十年，李小加不但为内地与香港场互联互通（沪深港通）开启大门，更锐意把港交所打造成为全球性交易平台，为中国实现更加广阔的“引进来、走出去”的互联互通模式。继2012年港交所以167亿港元收购伦敦金属交易所(LME)后，去年9月提出390亿美元收购伦敦交易所，尽管收购失败，但不少投资者认同这一策略愿景。

李小加当时对收购伦敦交易所是如此判断，“在国际形势充满不确定性的情况下，目前也许不是进行巨额跨境交易的最佳时机，但摆在面前的现实是时不我待。”确实，伦敦交易所与Refinitiv合并后的市值增大很多，港交所如果连一成机会都不肯尝试，往后并购的可能性就更加渺茫。

据李小加周四在电话会议上亦提到，“过去的十年是我人身中经历最精彩、最自豪的十年。”

据路透社，李小加本身就是个风云人物，1961年在北京出生的他，16岁初中毕业投身成为中海油前身企业的钻井工人，艰苦的几年海上生活，他在工余时间自学英语，其后考进厦门大学攻读英国文学，1984年毕业后被分配到《中国日报》当一名新闻记者。后来他拿到美国阿拉巴马大学的奖学金负笈当地完成新闻硕士课程，就在毕业之际，他发现自己所读的新闻专业挣钱很少，只能勉强维持生活，于是谋求转型，转而攻读法律专业，在美国哥伦比亚大学完成法律博士后转战华尔街，1991-94年先后在纽约达维律师事务所和Brown & Wood从事金融证券与兼并收购工作，为他参与中国最早一批国企跨境上市交易打下基础。

1994年他加入美林证券并于五年后晋升为中国区总裁，2003年加盟摩根大通出任中国区主席。这段期间他牵头做出多个“大刁”(deal)，包括中海油(0883.HK)、中国移动(0941.HK)的香港IPO(首次公开发售)以及中海油196亿美元竞购美国石油企业优尼科。

据路透社，从石油钻井工人，到新闻记者，到华尔街投行高管，一路走来充满色彩，也成就了他乘风破浪的精神。至09年被港交所挖角，搭通中外金融市场的本领可谓发挥得淋漓尽致，把这个世界有名的新股市场发展成为集股票、金属、债券、货币于一身的多元化市场。

路透社说，李小加是港交所首个来自内地的掌门人，他上任后第一个三年计划主张港交所将发挥伦敦、纽约和上海所不具备的作用，从而在竞争中立足，例如推出更多人民币计价衍生产品，就是针对中国自身资本市场的深化，对复杂产品的需要增加，同时也满足了人民币国际化和国内居民可投资品种匮乏的需要。

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