废除中共高干待遇终身制话题此刻被重提

因新冠病毒疫情而推迟了两个多月的中国“两会”不久将在北京举行。民众往年关注的老问题，例如，高干待遇终身制等话题近日又被人在网上提起。评论人士预计，这个问题今年依旧无法进入两会提案通道。

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据美国之音报道，“两会”前夕，废除中共高干待遇终身制话题被重提。

全国政协委员、国务院参事任玉岭2007年在政协会年议上做的一个题为“改革高级干部待遇终身制宜早不宜迟”的发言，近日又被人推到互联网上，并加上了“势在必行，刻不容缓”的标题。据消息称，任玉岭，1938年10月生，曾任全国政协第八届委员，第九、十届全国政协常委，著名经济学家、国务院参事，中国媒体光明网说，任玉岭“建言之多、影响之大，被媒体称之为‘任玉岭现象’”。据人民网2007年的一篇报道援引任玉岭的话说，“高级干部待遇终身制，是解放后为安置开国元勋晚年生活留下的，时至今日却仍然延续的高级干部待遇终身制，已不只涉及国家开支加重，而且导致官场作风的特殊化。高级干部退休了，还享受秘书、警卫、司机、勤务、厨师、保姆、专车、住房以及特殊的医疗待遇等。”

该报道说，今年两会上，尤其是政协会议上，是否会有委员以某种形式表达这种意见？前中国青年报编辑李大同对美国之音说：“不让提的，他（她）怎么可能随便提呢？提也就是一个个人行为，写一个议案之类的东西，谁会理它啊？不会有人理它，这么多年有谁理过它？不可能的事情。”

高干特殊医疗待遇的典型例子，可能尤指北京乃至主要城市各大医院的高干病房、高干病房区，或者高干（病房）楼。这些医疗单位对外一般不会如此标识。不过，常去医院的人们都会听说，院内哪里是高干区，哪里就会为了安全而隔离设限。

不过，中共对高级干部生活待遇，早在邓小平主政时期就有规定。1979年11月13日出台的《中共中央、国务院关于高级干部生活待遇的若干规定》甚至包括：“水电费自理，公私混用不能分别装电表、水表的，根据水电的实际消耗，按比例合理分摊”。这项规定指出“党内有少数领导干部利用职权，谋求私利，生活特殊，影响恶劣，引起人民群众强烈不满，使党的威信受到损害”。

2013年11月28日，中共中央、国务院还出台了新的《关于高级干部生活待遇的若干规定》。

该报道称，有些网民批评说，高级干部待遇终身制，明显是中国官吏制度的一大弊端。它与官职终身制、士大夫等级制、夫贵妻荣、一人升官全家享福、一人得道鸡犬升天等封建官吏制度和官本位思想是一路货色。

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