德情报机构指美国指控新冠病毒源自中国实验室是“甩锅”

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周五称，对于美国有关2019冠状病毒病(COVID-19)来自中国一个实验室的指控，德国一份情报报告对此表示怀疑，报告并称相关指控是为了转移人们对美国未能控制住疫情的关注。

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据路透社今天报道说，德国情报机构认为美国指控新冠病毒源自中国实验室是“甩锅”。

报道称，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)周日称，有“大量证据”表明新冠病毒源自中国的一个实验室，但他没有对美国情报机构关于病毒并非人造的结论提出异议。

据《明镜》周刊称，德国联邦情报局(BND)已经要求美国牵头的“五眼”情报联盟成员提供支持这一说法的证据。《明镜》周刊称，联盟中的成员国--美国、英国、加拿大、澳洲和新西兰，都不想支持蓬佩奥的指责。

该报道还指，一份提交给德国国防部长卡伦鲍尔的报告断定，美国的指责是为了故意转移公众对于特朗普总统“自身失误”的关注。

据路透社说，未能立即联系到德国政府发言人置评。

路透社说，特朗普此前表示，他有证据证明新冠病毒可能源自中国的一个实验室，但却拒绝详细说明。

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