或避猝死 中官方急令体育锻炼不要戴口罩

中国温州、郸城、长沙上月相继发生中学生戴口罩跑步猝死事件后，中国多地官方近日发出紧急通知，要求师生上户外体育课保持安全距离，一律不戴口罩。3名学生猝死是否与戴口罩跑步有直接关联，还有待鉴定，但报导引述多名专家表示，跑步时需氧量是平时的20倍，戴口罩运动会造成呼吸困难，尤其是在剧烈活动时甚至可以危及生命，建议取消体育课戴口罩的规定。

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据中央社今天报道称，中国3学生戴口罩上体育课猝死，多地紧急叫停。报道引述陆媒消息，中国大陆温州、郸城、长沙上月相继发生中学生戴口罩跑步猝死事件后，多地官方近日发出紧急通知，要求师生上户外体育课保持安全距离，一律不戴口罩。

新冠肺炎疫情趋缓后，大陆多地初三、高三学生4月陆续复课，但官方下令校方从严防疫，部分学校矫枉过正，甚至规定学生上体育课都要戴口罩，因而引发不幸事件。

该报道综合新京报、北京晚报消息，4月14日，浙江温州市一名未满16岁的初三学生在体育课1500公尺跑步活动中晕倒，经抢救无效死亡；4月24日，河南郸城县一名初三学生也在体育课发生意外，当时他绕着操场跑步，摔倒后猝死；4月30日，湖南长沙市一名学生在体育课1000公尺跑步测验中倒地猝死。

短短半个月的时间，3个年轻的生命离开了。这3起猝死事件除了都发生在学校，还有一个共同点，就是3名学生跑步时均佩戴口罩，其中两人甚至还戴N95医用口罩。郸城校方已为此赔偿人民币37万元与家属和解。

3名学生猝死是否与戴口罩跑步有直接关联，还有待鉴定，但报导引述多名专家表示，跑步时需氧量是平时的20倍，戴口罩运动会造成呼吸困难，尤其是在剧烈活动时甚至可以危及生命，建议取消体育课戴口罩的规定。

中央社引据消息说，中国多地教育部门近日相继下发通知，要求师生上户外体育课保持安全距离，不准再戴口罩。其中，长沙市教育局7日表示，戴口罩上体育课既影响教学效果还可能“引发意外”，户外体育保持安全距离时，师生一律不戴口罩。

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