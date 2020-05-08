方方回应文章：关于（11）- 结束语

方方写道：虽然我是一个懒散之人，但也喜欢做事。看上去有点矛盾，其实说白了，是喜欢懒散地做事。喜欢玩，但不白玩。

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中国微信二湘的十一维空间今天发布方方回应文章：关于（11）- 结束语。

原创 方方

十一、结束语

写到这里，与日记有关的部分，几乎就差不多了。关于梁护士一事，本想再陈述一遍，但是回头仔细看我日记的最后一篇，发现里面其实已经写得很详细了。如果再写，几乎完全重复。所以，这一条可以略去。可以说的是：我会在医生朋友帮助下，继续关心梁护士以及她的家庭。

此外，我曾经对记者讲到过日记中的两个小错误，这里也补上。在我的书中，我业已修订。

这两条小错误，一是，王广发医生是来武汉的第二批专家，我写成了第一批专家。这一点，我应该向王广发医生道歉。我对王广发医生没有什么意见，因为我相信他所说的“可防可控”是专家组团队的意见，只是由他发布而已，这事不能怪罪个人。而我对王医生有看法，只是在他出院之后，看到一个对他进行专访的视频。

那个时候的武汉正处于非常惨烈状况下，而王医生看上去没有半点的愧疚或是不安，反给人以洋洋得意之感。甚至说，如果不是他被感染，人们还察觉不到疫情的严重性（大意）。作为武汉人，我可以谅解他因职务而说的话，但对他毫无愧疚的状态感到非常不舒服。所以，那天我在微博上留了一句言：“先要为王先生恢复健康祝福。但要说一点重话：受感染的武汉百姓是没有王先生这样的医疗条件的。他们一床难求，很多人仍然在艰辛和苦难中。我想，王先生自己应该作深刻的反思。同时希望身体康复的王先生在反思后抱以赎罪心态为抗击病毒继续努力，以此取得湖北人民的宽恕和原谅。”

事至如今，我仍然是这样的想法。王医生可能没有什么大错，但他缺乏一份医者的慈悲。八十多岁的钟南山院士，谈到武汉，流泪动容，另一位上海的来援医生，一提武汉亦是哽咽难忍。只有王广发医生，我始终没见他对武汉有过愧疚和歉意，尽管，他应该有。

二是关于雷神山医院因为夜晚大风的极端天气，造成室内渗水，我写成了火神山医院。这也是应该向读者们道歉的事。尽管大风吹垮屋顶确有其事，但毕竟错了一个字。

上述两点，这里也算补录一下。至于什么“厅级干部”呀，“小产权别墅”呀，纯属无稽之谈，那些别有用心的人造起谣来，像玩拼贴游戏，还自以为是。在财经记者采访中，我已经讲得很详细了。原来因为访谈被删除，我计划重新陈述一遍。后来发现，删除的访谈，不停地出现在网上。每删除一次，又以另一种方式出现。所以，也就没有再次重复的必要。

我还要说的是，对我个人进行造谣诽谤以及诬陷的人，不要以为法律会放过你们。该做的事，我会一步一步地做下去。有些事情，不需要我说，交给法庭就是。前几天在网上看到有人说：“制裁这些呼风唤雨、唯恐天下不乱的人物，最好的办法就是到法院起诉。他们会骂人、会泼脏水，我们会起诉。”说得是！

下周，我将把中断的工作再次续起来。上大学时，读过女作家陈学昭的一本书，书名为《工作着是美丽的》，我印象深刻，而且一直很喜欢这个名字。虽然我是一个懒散之人，但也喜欢做事。看上去有点矛盾，其实说白了，是喜欢懒散地做事。喜欢玩，但不白玩。掐指算来，手头工作还真不少，已经写了半截的小说，得赶紧完成。已经收集了几年的有关滇缅铁路的资料，要整理出来，完成作品。还有学校的工作，也要全方位行动起来。我还得把我以前的办公室退出来，去一个新的办公室，真心希望那里能成为愉悦而又自在的地方。

工作着的人生，是美丽的人生。

（完）

中国微信二湘的十一维空间所作作者简介说，方方：原名汪芳，祖籍江西彭泽，生于江苏南京，现居武汉，中国当代女作家，代表作《水在时间之下》《万箭穿心》《风景》，最新长篇《是无等等》，新浪微博“方方”。

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