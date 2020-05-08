日美首脑电话会谈 强调联合抗疫

日本首相安倍晋三日本时间8日上午与美国总统特朗普举行了电话会谈，确认就在新型冠状病毒疫情对策方面继续合作，继续携手研发治疗药和疫苗，同时就重新启动经济和朝鲜问题交换了意见。

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这次会谈是自3月下旬以来首次，是由日本方面提议举行的，会谈进行了45分钟，会谈时在座的日本官房长官菅义伟在8日上午的记者会上表示：“在国际社会对新型冠状肺炎团结一致进行对应的今天，日美之间的合作得到确认非常有意义。”

作为治疗药受到期待的美国制药公司研发的瑞德西韦和日本研发的法匹拉韦也成为两首脑会谈的议题。

瑞德西韦7日在日本药事与食品卫生审议会（厚劳相的咨询机构）分部会议上获得特例批准，作为日本国内首款新冠治疗药使用。

制造该药的美国吉利德科学日本法人8日表示，将向日本无偿提供当前日本处方所需要的瑞德西韦。

瑞德西韦在缩短新冠肺炎治疗时间上的效果备受期待，日本方面希望用此药后能够加快重症患者的康复进程，以促进感染病床的周转，从而防止医疗系统崩溃。日本厚生劳动省截止到5月7日的统计显示，截至5月7日，全日本使用人工呼吸机的重症患者为300人，仍然较多。

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