核警告 胡锡进促中国增核弹头至千枚

中央社今天报道称，中共鹰派党媒环球时报总编辑胡锡进今天倡议，中国需要在短期内将核子弹头数量扩大到千枚，包括至少要有100枚东风41型洲际战略核子弹道导弹，以“抑制美国的战略野心和对华冲动”。中国目前核弹数量估计约有290枚，排名世界第4。胡锡进透露，他的倡议至今天下午3时已获得超过6万名中国网友按赞。

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据中央社该报道说，抑制美国，胡锡进指中国核弹应增加到千枚。而根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）2019年6月发布的报告估计，中国核弹数量约290枚，排名世界第4。中美关系近期因为疫情口水战陷入空前紧张，胡锡进8日上午在微博发文倡议称，中国需要在较短的时间里将核弹头数量扩大到千枚的水准，包括至少要有100枚东风41战略飞弹。

据胡锡进说，中国热爱和平，有不首先使用核武器的承诺，“但我们需要有更大的核武库来抑制美国的战略野心和对华冲动”。胡锡进还说，“也许过不了多久，我们就需要有很强大的意志来应对挑战，而那样的意志离不开东风和巨浪家族的支撑”。“巨浪”是中国潜射弹道飞弹。

胡锡进说：“别太幼稚了。别以为核弹头平时没用。我们天天都在使用它们，默默用它们塑造美国精英们对中国的态度。我听到有专家说，核武器够用就行了。我觉得他们像孩童一样天真。” 据胡锡进说，有人会因为这篇文章骂他是战争狂，但他们应该去这样骂那些公开与中国为敌的美国政客。他永远希望中美友好相处，“但国家间的和平共处不是求来的，需要战略工具来塑造”。

胡锡进最后说，中国面临着与越来越不理性的美国进行艰难的互动，对方只相信实力。“其实我们没多少时间围绕该不该增加核弹头扯淡，我们需要只争朝夕做这件事”。

中央社说，胡锡进下午3时许还在推特转发这则文章对外高调放话，并称他的倡议已获得超过6万名大陆网友按赞。

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