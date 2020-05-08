案涉严重 罕有赴澳留学背景 孙力军今遭正式解职

中国官方今天公布，免去孙力军的公安部副部长职务。孙力军4月时因“涉嫌严重违纪违法”而接受国家纪检委调查。中央社说，孙力军的西方院校背景在中国安全官员中较为罕见。官方公布他遭调查后，有传言指可能涉及泄露疫情相关数据给美国，但无法证实。

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据中央社今天报道称，涉严重违纪 北京指免去孙力军公安部副部长职务。中国人力资源和社会保障部官网今天公布孙力军的免职消息。他是今年第2个落马下台的中国副省部级官员，另一人是福建副省长张志南。

据中共中央纪律检查委员会和中国国家监察委员会4月19日晚间在官网公布，公安部党委委员、副部长孙力军涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。中共中纪委公布上述消息约4小时后，中国公安部连夜表态称，“坚决拥护对孙力军涉嫌严重违纪违法进行纪律审查和监察调查”。

孙力军是山东青岛人。中共中纪委通报中所附的简历显示，他毕业于澳大利亚新南威尔斯大学（University of New South Wales）公共卫生和城市管理专业，并获硕士学位。该报道称，孙力军的西方院校背景在中国安全官员中较为罕见。官方公布他遭调查后，有传言指可能涉及泄露疫情相关数据给美国，但无法证实。

中央社说，2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情爆发后，孙力军曾作为公安部工作组成员前往武汉督导疫情防治工作。

2018年出任公安部副部长前，孙力军曾任前中央政法委书记孟建柱的秘书，之后出任公安部安全保卫局（一局）局长，副总警监警衔。官方以往的报导显示，他的工作牵涉多种治安工作，包括中国近年来推行的扫黑除恶运动。官方资料显示，落马前，孙力军还兼任公安部下属的港澳台事务办公室主任。

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