武汉传鼓励官员与企业家交朋友

疫情期间，武汉封城整整76天，当地经济活动几乎戛然而止。为了促进经济发展，武汉政府在周三召开的动员大会上鼓励公务员与企业家“打交道、交朋友”。消息一出，网友炸开了锅，原始报道也被删除。

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据自由亚洲报道称，武汉鼓励公务员和企业家交朋友，网友炸锅。

4月8日，武汉宣告“解封”。当天午夜，当局正式解除了离汉通道管控。随后，越来越多的商店重新开业，公共交通也逐渐恢复运营。就在人们庆幸武汉终于迈出了经济复苏的第一步时，它此前遭受的损失也渐渐水落石出。据中国媒体“第一财经”网在武汉“解封”当天报道，武汉经济在封城期间损失惨重。报道引述湖北省统计局副局长叶青说，武汉一季度GDP预计损失了两千亿到两千五百亿元，占武汉去年同期GDP的一大半。在当地经济复苏面临严峻压力的情况下，武汉政府周三强调，为了夺取疫情防控和经济发展的双胜利，当局鼓励公务员和企业家“交朋友”。

该报道引述中共武汉市委机关报《长江日报》的微信公众号消息，当地政府在一场动员大会上指出，要“旗帜鲜明地鼓励公职人员与企业家坦坦荡荡打交道、交朋友，全力营造既亲又清的政商环境。”

目前旅居美国的前湖北鄂州知名企业家、市工商联副主席肖运军表示，当局这样的说法有些自相矛盾。消息一出，不少国内网友也大呼雷人。有人在微博上留言说，政府的职责是为纳税人服务，而不是与企业家交朋友。还有人调侃道：“为什么不和工人农民交朋友呢？他们不配吗？”

据自由亚洲说，该台记者华盛顿时间周四早间已经无法找到《长江日报》的原始报道，疑似已被删除，但包括《环球时报》在内的一些中国官媒对其的转载仍然可见。据悉，政府召开的这场会议还指出，为了正确处理亲清关系，武汉将制定规范政商关系的正面清单，不能对企业的诉求说“不能办”，要千方百计弄清楚“怎么办”，只说yes（是）、不说no（不）。

针对舆论质疑武汉政府的这番话是在纵容官商勾结，肖运军感叹道，官商勾结是中国文化和现行体制的产物，是深入骨髓的。据他说，“第一，这种现象与中国文化有关。从古到今，中国社会中的统治阶级和被统治阶级划分得很清楚。第二，这与一党专政、极其腐败的传统有关，因为这个党都是我说的算，不受任何人监督。”

《湖北日报》周四的报道同样反映了武汉对重振当地经济的急切心情。报道引述武汉市委书记王忠林在这场动员大会上说，武汉要“加大简政放权力度，大力发扬‘店小二’精神，让武汉成为招商引资、企业发展新高地。”

据该报道说，有迹象表明，不少当地企业前阵子的确做了场噩梦。武汉大学新民营经济研究中心主任罗知对湖北特别是武汉的民营企业做的一份调查显示，在573家回复问卷的企业当中，超过97%的企业在疫情期间完全停产或部分停产，近半数濒临破产。这场政府会议还强调，当局不能以“依法依规”为挡箭牌不作为。对此，还有网友表示，政府以前还只是私下鼓励权力与资本相勾结，而武汉现在似乎是想摆在台面上做了。

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