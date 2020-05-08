海外微信监控 加拿大报告提下架

加拿大多伦多大学网络研究机构近日发表研究报告指出，中国通讯软件微信正在监控海外版用户帐号，以强化对中国大陆用户的审查系统。报告作者受访时则建议，谷歌与苹果应下架并审查微信。

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据美国之音今天引述加拿大一报告，微信监控国际用户以扩建针对大陆账号的审查系统。

一份新研究报告称微信正在监控那些非中国大陆微信账号，以完善、扩建其针对中国大陆用户的审查系统。

据加拿大多伦多大学网络研究机构“公民实验室”（Citizen Lab）星期四（5月7日）发布的一份研究报告中称：“微信国际账号之间的通讯会被监控，通讯中的政治敏感内容会被用于训练和扩大微信针对中国大陆账号的审查。”

据报告还发现，对非中国大陆账号的监控主要针对通讯中的文档和图片内容（documents and images），文字信息是否也受到了监控还不得而知。

微信会对文档和图片内容进行扫描，以确定其中是否存在敏感信息。微信还会将图片与系统现有的敏感图库比对，以寻找相似点。随后，这些含有敏感信息的文档和图片会被添加到针对大陆账号的审查列表中。

该报道称，非中国大陆账号是注册时用除大陆以外的手机号码注册的微信账号。由于非中国大陆注册账号之间不存在内容审查，所以“公民实验室”通过两种不同的聊天环境来测试内容是否会受到监控。第一个是非中国大陆注册账号之间的聊天环境，第二个则是非中国大陆与中国大陆账号之间的。研究发现在仅含有非中国大陆账号的聊天中发送政治敏感内容后，第二个聊天环境中的审查内容有所增多。这表明非中国大陆账号间的聊天内容也是受到监控的。

据“公民实验室”还说，“微信对外公开的政策协议文件，个人信息请求，及微信的隐私专员均没有表明或解释微信会进行内容监控”。

报告也指出，“没有证据表明腾讯对国际微信用户的监控行为是中国政府指使的”。

据该报道称，但《华尔街日报》援引电子前沿基金会（Electronic Frontier Foundation）网络安全主管加尔帕林（Eva Galperin）的话说，在敏感领域工作的组织在使用这款应用程序时应该三思。

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