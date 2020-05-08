疫情之下，北京在香港悄悄继续收紧控制

5月8日，香港立法会亲北京建制派与泛民主派议员再因内务委员会主席选举发生冲突，此番凸显返送中运动在议会延续。而北京在疫情吸住全球之际，不顾香港基本法第规定不得干预香港事务，在香港悄悄继续收紧控制。

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法国《世界报》5月4日刊出驻香港特约记者陈翡（Florence de Changy）的报道指出，在世界其他国家陷入健康危机之际，北京正在试图对正式享有“高度自治权”的香港特别行政区展示权威。

把民主的愿望封起来

这个报道说，北京对香港的耐心已达到极限。四月底的一系列官方声明和包括15名反对派人士被逮捕事件，都毫无疑问地显示，中国不再容忍香港享有特例，北京要让1997年被英国王室移交给中国的香港特别行政区的人们，把民主的愿望封起来，重新归队。

按北京的观点来看，这涉及“国家的安全”，尤其自从香港示威者打出挑战中国主权的标语牌。更严重的是，美国在2019年11月底批准了《香港人权与民主法》，正式支持香港人的民主斗争。

北京则缺少法律工具来防御这种危害“国家安全”的活动。因为可以将“背叛，暴动，和分裂”入罪的香港基本法第23条，从来就没有被立法会批准通过。原因是很多港人上街游行，抵抗23条立法。后来，香港当局在2019年6月试图通过的中港之间的引渡条例，也导致一场大规模抗议运动，港府最终收回了这个修例草案。

世界报说，香港的另一个关键因素是经济。虽然香港人口仅占中国总人口0.5%，GDP在中国占比2.7%，微不足道，但，香港的金融中心地位和作用，对中国至关重要。它是资本的进出中国内地的门户。而且中国最大的公司都在香港证券交易所上市，中国许多最富有的家庭，都在香港拥有财富。

立法会选举北京不会容忍失败

在北京的头脑中，香港有两大阵营：一方是反对派，包括泛民主派和“外国势力”（首先是美国和英国），北京指控这个阵营通过“恐怖主义手段”，在香港领土维持混乱，最终目的是伤害整个中国；另一方则是中央政府和香港地方政府，以及亲北京的政党们。北京认为，这个阵营能够保障“国家安全”和秩序。

到目前为止，当局只能依靠警察部队和检察官来互相维持。最近一次通过的政府预算，给警方的财政预算增加了25%。港人则用选票扇了警方一记耳光，以表达对警方在镇压抗议运动中实施暴行的不满。结果就是，2019年11月举行的香港地方议会选举中，泛民主派在18个选区赢了17个。但这些泛民主派地方议员的资金被突然减少。世界报说，削减预算是限制他们影响社区的有效方法。

不过，现在的赌注是9月份的立法会选举。据普遍的看法，北京不会容忍9月份的立法选举失败。香港行政会议成员Bernard Chan表示，“不可否认，北京对这里发生的事情感到沮丧。也许他们想按照自己的方式做。但这是不可能的。” 根据《基本法》，前英国殖民地香港享有“高度自治”，直到2047年。香港当然是中国的一部分，在“一国两制”下，香港和中国是“一国”，但在“一国”后面还有“两制”，所以，从理论上讲，香港自己的内部事务应该由自己来负责。

中联办干涉香港内政 称不受基本法约束

然而，Covid-19疫情危机在全球造成恐慌，使的北京得以在香港这盘棋上往前拱卒子。现在北京已经扔掉了《基本法》中第22条规定不得干涉香港内政的原则。世界报说，可是在4月17日，周五，香港中联办却宣称香港基本法第22条对自己无效，而且不知羞耻的说，他们从未受过这条法律的管束。

不过，大家只需重读2000年1月17日中共宣传机构《人民日报》有关香港中联办就职典礼的内容，就可以看到，事实是相反的。

当时中联办主任姜恩柱强调说，中联办的任务是联络和协调，中联办不干预香港特区自治范围内的事务。他还明确表示，在香港特区政府与中联办之间没有任何从属关系。

世界报说，可是，近两个礼拜以来，中联办却宣称“一直”负责监督香港的事务。

（未完待续）

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