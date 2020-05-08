美两党议员提案 中国驻美大使馆所在街改名李文亮广场

李文亮医生不幸死亡后，无数愤怒的中国人为他哀悼。

一批美国国会议员周四提议，把位于美国首都华盛顿的中国驻美大使馆所在的街道以烈士李文亮医生命名。美国两党议员同时提出了这一法案，可能会再次激起北京的愤怒。

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这条中国驻美大使馆所在的街道，现在的街名叫“国际广场”，美国两党议员提议以“李文亮广场”( Li Wenliang Plaza)取而代之。

李文亮，34岁，生前是中国武汉中心医院的一位眼科医生，2019年12月31日，在得知武汉发生类似萨斯病毒那样严重的疫情后，迅即把从艾芬医生那里得到的信息转寄给朋友圈，台湾疾控中心从网络获知李文亮发出的信息后，当即判断武汉发生了人传人传染，迅即把这一信息通报了世界卫生组织。但是作为吹哨人的李文亮却被中国公安传唤“训诫”，中国央视称他与另外几位传递这一信息的人造谣生事。

李文亮后来感染了新冠病毒，于今年2月初不幸逝世。他的死在中国掀起一场巨大的要求言论自由的风暴，民众的愤怒指向政权，要求官方追认李文亮医生为烈士。

美国共和党参议员汤姆·科顿表示，“我们这样做是希望为了拯救更多人生命的李文亮医生的名字永远不要被遗忘。”他还表示，要让他的名字永远出现在一个因隐瞒疫情导致众多死者的国家大使馆门前。

一些美国议员2014年曾试图把同一街道以中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波的名字来重新命名，刘晓波因为主张宪政而被当局关押至死。

但在当时的美国总统奥巴马表示他将动用否决权后，众议院否决了这一提案。奥巴马不希望美中关系变坏。

但是奥巴马的继承者特朗普一直对北京保持着强硬的姿态。首先与中国发起了一场贸易大战，最近，特朗普政府谴责北京应对新冠疫情全球大流行承担重大责任。

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