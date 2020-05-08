美国撤销82%中国产劣质口罩的许可

4月24日，在德国爱尔福特，一名妇女展示了要出售的防护口罩。

近日，美国食品和药物管理局（FDA）因产品质量问题原因而撤销了大批中国口罩生产商的进口许可，媒体称，此举让中国厂商大受其辱。

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据路透社说，美国FDA取消部分中国制造商在美销售N95口罩的许可。

美国食品和药物管理局(FDA)周四宣布，已经取消了中国一些制造商在美国销售N95呼吸防护口罩的许可，因这些口罩无法针对新型冠状病毒提供足够的保护。该机构说，在测试中，很多这类口罩的颗粒过滤效率都没有达到最低的95%的标准。

美国联邦官员撤回了中国60多家制造商向美国出口N95口罩的许可，此前他们表示发现来自这些公司的大量低质量产品。

据华尔街日报说，美国食品药品管理局(Food and Drug Administration, 简称FDA)周四表示，已将中国获准为美国生产N95口罩的制造商数量从大约80家减少到14家。这推翻了4月3日做出的一项决定，即允许那些没有经过美国当局检测的制造商生产的口罩进口到美国，只要它们符合其他一些国家设定的标准，或者经过一家独立实验室的审查。

这一转变表明了联邦官员面临的挑战，他们正试图帮助满足抗击新型冠状病毒大流行的一线工作人员对口罩的巨大需求，同时确保医疗防护设备的有效性。

据朝鲜日报说，美国食品和药物管理局（FDA）撤销了大批中国口罩生产商的进口许可，中国厂商大受其辱。

据美国《华尔街日报》（WSJ）当地时间7日报道称：“FDA以N95口罩质量不达标为由，撤销了超过60家中国口罩制造商产品的进口许可。”此番措施之后，中国能够向美国出口口罩的生产商从约80家减少到14家。新冠疫情在美国迅速扩散后，FDA于4月3日放宽规定，允许进口通过独立检测机构测试的口罩，无需经政府批准。但口罩不达标的情况层出不穷，FDA重新加强了相关规定。

近日，美国疾病控制与预防中心（CDC）下属的国立职业安全和健康研究院（NIOSH）进行检测的结果显示，67种进口口罩中60%未达到美国标准。合格的N95口罩应该名副其实，即能够过滤95%的0.3微米以上的粒子，然而一家中国制造商产品的过滤效率仅有24-35%。据NIOSH称，该产品包装上印有五颗星以及擅自使用的FDA标识。FDA称，将继续从附和美国标准的中国企业和欧洲等其他地区进口口罩。

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