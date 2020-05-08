美国军机近日频繁现踪台海，引起对岸注意，中国军事专家李杰分析，美军想借此显示在亚太重点区域的军事存在，并在疫情期间为台湾撑腰打气，以及试图展示在关键地区维持战略威慑的决心。

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据中央社今天报道称，美轰炸机密集抵近台海，专家指展示战略威慑决心。针对美国军机最近频频现身台湾周边海域，李杰昨天在官媒环球网发表评论说，2019冠状病毒疾病疫情突然打乱了五角大厦的部署，特别是美国处于亚太地区的4艘核动力航空母舰一度全部靠岸防疫，让美军在西太前沿海域出现巨大真空，但美国海空军侦察机近期却大幅增加在西太平洋和台海地区上空出现的频率，可能有3点原因。

据李杰说，美军“想以最快的速度和最便捷的方式，显示美国在亚太重点区域的军事存在，美国希望在西太平洋最前线找到较好替代航空母舰或两栖攻击舰的作战平台或大型武器”。李杰说，今年3月起，美国海空军联手开始了以“多型飞机”替换“大中型水面战舰”的试验，3月时美军以侦察机为主、反潜巡逻机为辅，展开了对台海周边空域和南海海空域的11次飞越和巡逻行动；4月时美国派出的空军侦察机数量增至13次；这个月更出现B-1B轰炸机编队。

其次，李杰认为，美军想在疫情期间“为台湾一些势力撑腰打气，同时完成自己的战术任务”，显示美军并未因为疫情而放弃在该地区的军事影响，“军舰缺席了还有军机在”。第三点是“美军试图向中国展示美国在关键地区，维持战略威慑的决心”。

据李杰说，美军将4架B-1B战略轰炸机调遣到关岛空军基地，替代之前的B-52H轰炸机，紧接着B-1B轰炸机就飞到台海附近海空域，原因就是B-1B载弹量大，隐身方面也有优势，借此作为向中国实施战略威慑的全新工具。

据李杰表示，“可以推断，5月将是美国B-1B战略轰炸机干预台海、南海海空域的力度加大期”。

据中央社说，也有分析人士认为，与“更加注重防区外发射核巡航飞弹的B-52H轰炸机”相比，B-1B超音速隐身轰炸机可携带LRASM型远程反舰飞弹，打击太平洋西岸对手的水面舰艇。这意味着美军为潜在的常规冲突做了一定准备。专门追踪飞机动态的推特帐号“飞机守望”（Aircraft Spots）6日显示，美军2架B-1B超音速战略轰炸机、1架KC-135空中加油机从关岛安德森空军基地出发，前往东海执行任务。从路径图可以看出，美国军机路线掠过台湾东北方海域。此前，“飞机守望”1日显示，美国空军2架B-1B超音速轰炸机自德州戴斯基地（Dyess）出发，现踪东海、日本冲绳一带，接着前往关岛安德森基地（Andersen）。

据中央社说，另据“飞机守望”资料，1日下午，美国空军另外2架B-1B超音速轰炸机紧接着同样自戴斯基地出发，前往安德森基地。在这4架B-1B超音速轰炸机出发前，“飞机守望”资料显示，美国空军2架B-1B超音速轰炸机4月30日自位于南达科他州（South Dakota）的艾尔斯渥思（Ellsworth）基地前往南海执行任务后返回基地，来回时间约32小时。

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