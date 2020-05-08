获8亿口罩订单企业股价飙涨港府还说“不明为何被批利益输送”

无意中遭到记者揭破政府涉嫌与厂商利益输送秘密的消息今日（7日）见诸传媒之后，获得政府未经公开招标而负责生产8亿元（港币，下同）口罩的晶苑国际集团，股价一度飞涨15%，收市每股2.25元。尽管如此，程序上负责批出合约的创新科技局常任秘书长蔡淑嫺不但辩称“不明白为何被批评是利益输送”，而且还感谢身家一天涨了5.7亿元的晶苑集团罗氏家族“出心出力”。

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特区政府从去年年底开始向全球各地采购口罩，应付当时来势汹汹的武汉病毒肺炎，但特首林郑月娥到了今年2月承认采购“不成功”。直至最近，港府动用公帑向某些身份不明的厂商下单生产口罩，并且开始接受市民登记免费送出，但港府一直拒绝透露负责生产的厂商身份，引起外界质疑中间存在利益输送。这个秘密在林郑月娥日前访问香港一家口罩生产厂房时，无意中被有线电视的记者揭发，生产商原来是半官方的香港纺织及成衣研发中心董事罗正亮旗下晶苑国际集团的两家子公司。有多个立法会议员质疑港府此举涉嫌利益输送，要求解释。

晶苑接获港府8亿元生产口罩的消息一出，创科局的蔡淑嫺7日在电台节目上亦承认传媒的报道，但表示不明白为何被外界批评是利益输送，还感谢晶苑集团以“友情价”为政府生产口罩，以及免费借出生产厂房的南丰集团。

被蔡形容“完全为了香港”的晶苑集团，7日股价受到消息影响一度飙升15%，收市每股造价2.25元，市值单日增加7.13亿元。据“披露易”的估算，罗氏家族的罗乐风及罗蔡玉清持有约22.83亿股，占己发行股数80.06%，一天之内身家大升约5.7亿元。

晶苑总裁罗正亮及其集团成员先后出任香港纺织及成衣研发中心董事，但蔡淑娴强调，当时并非联络罗正亮本人，对方得知事件后亦主动表示研究能否协助，出心出力帮手，其后由研发中心董事王志辉跟进，直言“不明为什么叫利益输送”，但她未有透露实际金额，并指生产商要面对成本和运输海鲜价，反而担心他们不能收回成本。

她又说，2月初已留意到口罩缺乏情况，加上采购外科口罩困难，故已考虑采购可重用口罩。当局曾联络过相关供应商，包括外地的，但因为供应紧张、货量不足、出口限制或部份没有检测限制等原因，难以制造全港市民需求的口罩量，因此考虑自行生产。

另外，创科局表示，昨首日有超过72万宗可重用口罩网上登记，总登记人数达200万人，反应热烈，对各界支持本地研发成果感到鼓舞。当局亦指，香港纺织及成衣研发中心是政府全数资助的非牟利研发中心，其研发项目大部分由创科基金资助。中心承办今次的“铜芯抗疫口罩+™”项目，亦属非牟利性质，一切开支须实报实销。

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