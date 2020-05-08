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解放军运-8飞入台湾防空识别区 台军机升空驱离

中国解放军运-8型军机 © 网络照片

台湾国防部今天说，侦获一架中国解放军运-8型机，在中午12时许于台湾西南方海域执行飞行训练，期间曾短暂进入台湾防空识别区（ADIZ）。