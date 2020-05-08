解放军运-8飞入台湾防空识别区 台军机升空驱离
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台湾国防部今天说，侦获一架中国解放军运-8型机，在中午12时许于台湾西南方海域执行飞行训练，期间曾短暂进入台湾防空识别区（ADIZ）。
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据中央社今天报道称，解放军军机运-8闯入台湾防空识别区，台空军广播驱离。消息说，台湾国防部8日侦获一架中共运-8型机，中午12时许于台湾西南方海域执行飞行训练。
据报道称，台湾国防部下午透过新闻稿指出，经国军空中侦巡战机适切应对并实施广播驱离后，解放军军机飞离台湾的防空识别区。台湾国防部表示，国军对台湾周边海空域状况均能全程监侦、充分掌握应处，目前状况均正常。
根据台湾国防部公开讯息，今天是今年以来，解放军军机第7度现踪台湾邻近空域，前6次分别是1月23日（空警500、轰6等）、2月9日（歼11、空警500、轰6等）、2月10日（轰6等）、2月28日（轰6等）、3月16日（空警500、歼11等），以及4月10日（轰6、空警500、歼11等）。
中央社说，值得一提的是，解放军军机3月16日首度夜航接近台湾防空识别区（ADIZ），2月9日、10日在24小时内两度扰台，期间一次还曾一度逾越台湾海峡中线。
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