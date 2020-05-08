警长破获1.6亿冰毒案9日后酒店藏毒被捕

香港警方7日在一次酒店的突击行动中，拘捕西九龙区一名警署警长，行动中警方在位于尖沙咀的帝苑酒店房间中，搜出200克冰毒及可卡因，怀疑有人藏毒及监守自盗。被捕警长据称曾参与上星期一次被形容为香港最大一宗冰毒贩运案，搜获的冰毒价值达1.6亿元（港币，下同）。

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旺角特遣队人员早前接获线报，指有人租用尖沙咀上述酒店房间进行贩毒活动，遂于7日凌晨持法庭搜查令到酒店搜查中层2个目标房号，先后拘捕分别43岁及29岁的一男一女，两人均有藏毒案底，其中女子曾涉一宗“袭击致造成身体伤害”案件，亦因弃保潜逃被通缉。警员在酒店房间内搜出200克冰毒、可卡因及俗称“五仔”的硝甲西泮等毒品。

据香港传媒报道，警方调查期间，一名男子突然持房卡开门入房，随即被警员制服，并在其袋中搜出约两公斤冰毒，过程间有人表示自己为西九反黑组警署警长，探员并随即通知上级。

综合香港传媒的报道，被捕的年轻警长隶属西九龙总区刑事总部反三合会行动组，即俗称反黑组，曾被赞许“表现良好”，警方消息指有他已被录取口供，稍后将停职扣查。由于有关警长在上周曾参与破获香港史上最大宗冰毒贩运案，毒品调查科探员会随毒品包装、成份等途径，追查是否有人监守自盗。

被捕警署警长41岁姓许，据警方刊物《警声》，他于2000年曾因执行反三合会行动，表现出专业精神及尽忠职守而获颁发奖状，以示褒勉。据了解，警队高层对事件感到震怒和痛心，案件交由毒品调查科接手调查后，警方即时将涉事警署警长带署扣查及停职，又派缉毒犬到西九龙总区反黑组所在的西九总部办公室调查，并要求该名警长同队人员全部返回办公室，调查他们曾接触过的案件、证件及人士，而由于被捕警署警长及其队员，正是参与上周二（4月28日）警方破获历年最大宗冰毒案的调查队伍，警方正调查今次案件中检获的冰毒来源，包括是否有人私吞证物后转售图利。

西九龙总区反黑组上周二破获亿元毒品案，油麻地1个被用作毒品储存仓的空置铺位，检获多包以茶叶包装作掩饰、每包重1公斤的冰毒，共296公斤市值超过1.58亿元，为执法部门自1991年有纪录以来检获最大宗冰毒，6男1女涉嫌串谋贩毒、藏毒、管有伪制文件及管有违禁武器被捕。

警署警长（Station Sergeant）是员佐级警员中官阶最高的职级，官阶缩写为SSGT，俗称“士沙”一般平均服务警队超过25年才会晋升至警署警长。

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