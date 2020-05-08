贸易战暂停鼓舞 中国股市今少见的乐呵呵

中国股市周五收高，投资者对中国政府对外资进一步开放金融市场，以及中美贸易官员通话表示欢迎。沪综指.SSEC收升0.83%报2,895.34点。沪深300指数.CSI300收升0.99%。本周沪综指涨1.2%，沪深300指数涨1.3%。

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据路透社说，中国股市收高，因中国进一步开放金融市场且中美贸易关系缓和。中国央行周四发布境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定称，将落实取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券投资额度管理要求，对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理。

该报道称，中美官员通电话的消息也增强了乐观人气。中国与美国高级贸易代表周五讨论了第一阶段贸易协议落实情况。中方说双方同意为协议的落实创造有利氛围和条件，美方表示双方期待协议规定的义务得到履行。

沪深300金融地产指数收升0.91%，沪深300主要消费指数收升0.4%，沪深300地产指数收升1.33%，沪深300医药卫生指数收升0.8%。

消费类公司领涨大盘，非必需消费品板块收高2.8%，此前中国表示五一假期期间，汽车和家电等耐用消费品的销售大幅反弹。

深综指.SZSC收升1.17% ，创业板指数收升0.873%。

消息说，中美贸易缓和带动亚洲股市乐观，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.12%，日股日经指数.N225上涨2.56%。

截至07:51 GMT，中国A股较香港H股溢价26.95%。

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