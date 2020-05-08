连花清瘟钟南山推售有疗效 瑞典海关禁入指成分仅薄荷醇

近日，瑞典媒体报道称，瑞典方面对来自中国的连花清瘟药物进行检测，发现成分仅为薄荷醇，称对治疗新冠肺炎（COVID-19）没有作用，并限制该药物入境。不过稍早4日晚，中国工程院院士钟南山应邀为留学生答“疫”解惑时表示，“进行实验后，我有底气、有证据来说，连花清瘟真地有效。”

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据香港01今天报道称，新冠肺炎，瑞典海关限制连花清瘟入境：成分仅薄荷醇，无疗效。消息称，关于中国的连花清瘟药物，瑞典药品管理局的调查人员托马斯·尼尔森（Tomas Nilsson）表示，“我们收到了海关总署的许多报吿，连花清瘟胶囊已经被禁止了。”

瑞典药品管理局和海关署将连花清瘟胶囊描述为“未经许可的，不得从申根区以外的国家运输的药物”，因此将其扣押在边境。

消息称，中国对新冠肺炎患者尤其是轻症患者普遍采取了中药治疗。

该报道说，另外，瑞典分子细胞生物学教授丹·拉罕马尔（Dan Larhammar）则称，“连花清瘟胶囊”声称包含约13种草药，但事实上只是薄荷醇。据瑞典药品管理局也提出警吿：我们还没有任何研究表明该药有效，绝对不是我们推荐的东西。

该报道称，据悉，2020年2月，连花清瘟胶囊（颗粒）被列入中国国家卫生健康委《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第六版）》。2020年4月，中国国家药监局下发的《药品补充申请批件》显示，以岭药业生产的连花清瘟胶囊（颗粒）被批准可用于新冠病毒性肺炎轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力，疗程为7至10天。

该报道还引据《中国青年报》5月6日说，4日晚，中国工程院院士钟南山应邀为留学生答“疫”解惑时表示，“进行实验后，我有底气、有证据来说，连花清瘟真地有效。”

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