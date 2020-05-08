陆委会：2758号决议从未涉及台湾在联合国体系代表权

中国国台办7日记者会答复提问时，引用联合国大会第2758号决议，说「台湾是中国的一部分」，对台湾争取参与「世界卫生大会」(WHA)表达反对；台湾陆委会深夜提出反驳，说大陆「错误引用」这项决议，说2758号决议从未涉及台湾在联合国体系代表权，北京的「片面说法，昧于事实」，台湾绝不接受。

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国台办发言人马晓光说，1971年第26届联合国大会通过第2758号决议，「承认中华人民共和国是代表全中国人民的唯一合法政府」，「世界上只有一个中国，台湾是中国的一部份」。

他说，联合国曾多次说明，将坚持遵循联大2758号决议，处理台湾问题。世界卫生组织(WHO)作为联合国会员国组成的联合国专门机构，须遵守联大决议，世界卫生大会(WHA)25.1号决议也重申了联大2758号决议。

台湾大陆委员会7日晚间表示，台湾在历史及国际法文件中，从未一日归属于中华人民共和国，台湾2300万人民也从未接受中共所片面设定的「一中」原则；任何以政治因素干预人类的健康权益，不是文明国家应有的作为。

陆委会指出，中华民国是主权国家，中共当局一再错误引用联大第2758号决议等，排除及孤立台湾参与国际社会，不仅违背联合国创立的普遍性原则及世卫宪章，更剥夺台湾人民权益。

陆委会强调，2758号决议案仅处理中华人民共和国在联合国的席次问题，从未涉及台湾及台湾人民在联合国体系代表权的问题，更没有涉及或界定台湾与中华人民共和国的关系。北京的片面说法，昧于事实，台湾绝不接受。

陆委会说，健康是基本人权。中共宣称台湾拒绝「一中原则」的「九二共识」、失去参与WHA的政治基础，已经非常明确证明，以「政治」侵害「健康人权」。陆委会正告对岸，必须正视两岸现实，不要再以负面手法压迫台湾，这无助于两岸良性互动。

陆委会也呼吁WHO在疫情当下，应守护全球民众的健康安全，不应受单一国家政治主张的操控，只有台湾民选政府才有权代表台湾、真正照顾台湾人民；政府也将继续与国际合作争取参与，并和WHO方面持续交涉。

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