口罩外交？中国首批抗疫物资抵海地

冠状病毒疫情目前在加勒比地区的海地仍处初期阶段。海地官方周四验收了首批来自上海的抗疫物资。北京或已对海地发起“口罩外交”。

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综合本台法广RFI法文网和法语电视五台全球频道TV5 Monde的报道，海地计划于三天后2020年5月11日下周一起在所有公共场所实施戴口罩。在此前夕，海地官员昨天5月7日周四在机场验收其向中国订购的，总数460多吨医疗物资中的首批。

海地总统 Le président haïtien Jovenel Moïse, le 7 mai 2020. © Pierre Michel Jean / AFP 法新社

本台法广RFI法语记者Amélie发自太子港（Port au Prince）的报道显示，海地为应对冠状病毒疫情所订购的这批医疗物资的运输分由五架货运飞机承担。当地时间周四海地总统和第一夫人，在一批部长官员和一些科学界人士的陪同下， 亲自到机场观摩了从第一架飞抵货机上卸下首批医疗物资。

RFI法广法语记者注意到，周四到机场的所有海地人员，都佩戴了口罩。海地总统发言说，他了解，存在许多关于可能感染人数和可能死亡人数的预测，但这些很大程度上将取决于国人和国人的举止：戴口罩可以拯救个人 ˎ 至亲 ˎ 朋友和其它同胞的生命。

TV5 Monde法语电视五台全球频道报道说，海地官方周四验收的第一架货运飞机里的首批抗疫物资包括：数百张医用病床，百套人工呼吸器，数十万个护目镜， 五万个N95口罩和数十万个医用手术口罩。另外四架货运飞机预计将于未来两周飞抵。海地已经向中国订购了总价值1800万美元的抗疫物资。

北京或已在海地发起“口罩外交”

据介绍，官方数字显示，海地人口1 120万，目前有129个Coronavirus确诊病例，12人死亡。海地官方预估最糟糕情形会有超过两万人因感染病毒死亡。同一报道指出，海地官方承认在台湾的中华民国，与中华人民共和国目前还没有正式外交关系。Coronavirus疫情给予了北京吸引海地的新机会。

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