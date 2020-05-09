不计病毒肆虐 中国四月其他旱涝灾害已惨重

据中国应急管理部微信公众号今天公告说，中国4月自然灾害以气象和涝旱灾害为主，共造成814.8万人次受灾，农作物受灾面积逾129万公顷，直接经济损失人民币102.1亿元。另据统计，4月份，中国全国发生森林火灾159起。

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据中央社今天报道称，中国4月自然灾害经济损失逾百亿元。

中国应急管理部微信公众号今天公告，4月自然灾害以气象和水旱灾害为主，共造成814.8万人次受灾，农作物受灾面积逾129万公顷，直接经济损失人民币102.1亿元。公告称，中国应急管理部近日会同自然资源部、水利部、农业农村部、气象局等部门对4月全国自然灾害情况进行了会商分析。经核定，4月全国自然灾害以气象和水旱灾害为主，北方地区遭受多次低温冷冻和雪灾，南方地区以风雹、洪涝和旱灾为主，局地受灾较重。

各种自然灾害共造成814.8万人次受灾，5人死亡，1万余人次紧急转移安置；300余间房屋倒塌，3.8万间房屋损坏；农作物受灾面积129万8000公顷，其中绝收11万9200公顷；直接经济损失102.1亿元。

据公告表示，4月间，中国遭受3次冷空气过程影响，全国低温冷冻和雪灾明显偏重，北方地区低温冷冻和雪灾损失较重；西南地区则受强对流天气影响较重，风雹灾害集中发生，但全国降水较常年同期偏少，洪涝、地质灾害相对偏轻。

至于先前传出的云南旱灾，公告则称4月下旬以来，云南出现持续性降雨，部分地区旱情得到缓解，但农作物受灾面积达53万4000公顷，直接经济损失14.1亿元。

该公告表示，4月以来，西北地区北部和东南部降水偏少、气温偏高，据初步统计，4月份，全国发生森林火灾159起，死亡3人，与3月和近年同期相比，火灾数明显下降，森林火灾形势有所好转。

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