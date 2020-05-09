世卫肯定武汉野味市场与新冠病毒有关 如何传感待查

世界卫生组织(WHO)表示，中国中部城市武汉的一个批发市场与去年新冠病毒疫情的爆发有关，该市场或为病毒源头，或可能“加剧了病毒的扩散”，世卫组织呼吁进行更多研究。

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据路透社报道称，世卫组织说，武汉市场肯定和新冠疫情有关，但需更多调查以明确具体作用。

消息指，中国当局在1月关闭了该市场，作为阻止病毒传播努力的一部分，并下令暂时禁止野生动物交易和消费。

据世卫组织食品安全和人畜共患病病毒专家Peter Ben Embark博士表示：“武汉批发市场与此次疫情爆发有关，这一点很清楚。但我们不知道它扮演了什么角色，是发源地还是加剧了病毒扩散，或者仅仅是巧合，在这个市场及其周围发现了一些病例。”据他在周五日内瓦的新闻发布会上表示，目前尚不清楚是活体动物，还是感染病毒的商贩或购物者将病毒带入市场。

该报道称，美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)此前曾表示，“有大量证据”表明病毒来自武汉实验室，尽管他也称目前尚不能确定。目前没有公开证据表明疫情与武汉实验室有关，科学家们表示，病毒似乎是在自然界形成的。德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周五报导称，德国的一份情报令美国有关冠状病毒病(COVID-19)来自中国一个实验室的指控的受到质疑。

Peter Ben Embark没有对这些指控做出回应。但他指出，研究人员花了一年时间才确定骆驼是MERS(中东呼吸综合征)病毒的源头，MERS也是一种冠状病毒，于2012年出现在沙特阿拉伯，并在中东传播，他补充称，“现在还不算太晚。” 据Peter Ben Embark说：“最重要、最有帮助的是，在病毒适应人体之前，在病毒演变成现在的状态之前，就掌握关于它的信息。因为这样我们就能更好地了解它是如何适应人体、如何进化的。” Peter Ben Embark还表示：“就调查而言，中国最有可能拥有进行这些调查所需的所有专业知识。中国有很多非常合格的研究人员来从事这项工作。”

据路透社称，水产批发市场在亚洲各地都很常见，商贩们在室外出售新鲜农产品和包括鱼在内的活体动物。

Peter Ben Embark说，全球许多出售活体动物的市场必须得到更好的监管，卫生条件必须得到改善，一些市场应该关闭。“但绝大多数是可以整治的，可以更好地进行组织管理。”他表示，这通常是一个控制垃圾管理、人员和货物流动的问题，以及将活体动物与动物产品和生鲜分开的问题。

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