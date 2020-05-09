中国说愿意接受国际调查但拒绝没有证据就把中国送上被告席

中国说“我们愿意接受国际调查。”中国驻德国大使周五对一家德国杂志表示，中国愿意接受一项有关确定目前席卷全球的冠状病毒来源的独立调查。该大使指出，“…但是我们拒绝在没有证据的情况下就把中国送上被告席，假定中国有罪，然后试图通过所谓的国际调查来寻找证据。”据路透社引述德国《明镜》周刊周五称，对于美国有关新冠病毒来自中国一个实验室的指控，德国一份情报报告表示怀疑，该报告称相关指控是为了转移人们对美国未能控制住疫情的关注。

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据路透社报道称，中国驻德大使吴恳对德国《明镜》(Der Spiegel)周刊称，中方愿接受确定冠状病毒来源的独立调查。

中国驻德国大使周五对德国杂志《明镜》周刊表示，中国愿意接受一项有关确定目前席卷全球的冠状病毒来源的独立调查。

路透社说，当前美国指控称，冠状病毒来自中国一个实验室。

中国驳斥，美国和澳大利亚对其如何处理冠状病毒大流行的质疑是毫无根据的，称其一直保持公开和透明，但外界却越来越质疑其官方死亡人数的准确性。

据中国驻德大使吴恳对德国《明镜》周刊指出，“我们愿意接受国际调查，”吴恳在接受《明镜》周刊采访时表示，“我们支持科学家之间的研究交流。”中国驻德大使吴恳说，“…但是我们拒绝在没有证据的情况下就把中国送上被告席，假定中国有罪，然后试图通过所谓的国际调查来寻找证据。”

澳大利亚呼吁对去年年底在中国中部城市武汉出现的病毒的起源和传播进行国际调查。

美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥表示，有证据表明新冠病毒源自武汉的一个实验室，但没有说明证据是什么。

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