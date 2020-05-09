去中国化也去人民币? 官方金融专家警告排斥中国的“同盟”正形成

新冠肺炎疫情全球蔓延后，重整全球产业链话题不断，“去中国化”更成为焦点之一。香港媒体引述中国国家金融与发展实验室理事长、中国社科院学部委员李扬今日表示，这次疫情或明或暗地加剧“去中国化”的倾向，并警告在国际上，无论在实体经济还是金融领域，一个排斥人民币、排斥中国的“同盟”正在形成。

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据香港经济日报今天报道称，就去中国化，经济学家李扬指一个排斥人民币、排斥中国的“同盟”正形成。国国家金融与发展实验室理事长、中国社科院学部委李扬在网上与媒体连线时，分析新冠冲击的金融影响。他指出，疫情可能加强“去全球化”的倾向，当中特别值得警惕的是“去中国化”的倾向。

据他提到，在这场危机刚开始时，世界出现美元荒，认为“这是非常可怕的事情”，历史上每次美元荒，都强化了美元的国际储备货币地位。而在美元荒不久，就有9个央行签署货币互换协议。当中有两件事情值得关注，一是没有中国的央行，二是这个网里没有人民币。这是一个非常危险的倾向，就是“去中国化”。

据李扬表示，上一轮次贷危机时也有一波美元荒，而当时，即2008年，也有一个货币互换的协议。他当时研究发现，这个货币互换协议来者不善，如果联系到当时美国高调推出的“跨太平洋伙伴关系协定”（TTP），当中也没有中国。中国明显被孤立了。据李扬又称，近日数字货币Libra的的2.0版出来了，值得注意的是，这个数字货币是以几种货币来定值，而这个定值的“货币篮子”中也没有人民币。

中国国家金融与发展实验室理事长、中国社科院学部委李扬说，“国际上特别是国际金融领域，一个排斥人民币、排斥中国的同盟正在形成。”

该报道引据李扬说，面对这种状况，没有别的办法，只能让人民币强起来，让人民币成为国际货币。

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